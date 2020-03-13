Паллиативным пациентам в Приморье будут выдавать оборудование на дом

ВЛАДИВОСТОК, 13 марта /ТАСС/. Медучреждения Приморья будут выдавать паллиативным пациентам оборудование, необходимое для комфортного пребывания в домашних условиях. Планируется, что соответствующий приказ регионального уровня начнет действовать на следующей неделе, сообщил в пятницу ТАСС главный внештатный специалист по паллиативной помощи Министерства здравоохранения Приморского края Андрей Денеж.

Осенью 2019 года Министерство здравоохранения России и "Общероссийский народный фронт" по поручению президента РФ Владимира Путина разработали программу развития паллиативной помощи на 2020-2024 годы. Паллиативная помощь является частью регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение".

"Приказ о передаче оборудования на дом паллиативным пациентам федерального уровня... уже вступил в силу. Мы его продублировали в региональный приказ, который выйдет в свет на следующей неделе", - сообщил Денеж и разъяснил, что закупкой оборудования в крае будет заниматься одно медучреждение, в которое поступают заявки из муниципалитетов Приморья.

Денеж добавил, что передача оборудования паллиативным пациентам на дом необходима для их комфортного нахождения вне медучреждения. Он отметил, что функциональные кровати, аппараты искусственной вентиляции легких, кислородные концентраторы и другое специализированное оборудование является дорогостоящим, самостоятельно его приобрести могут далеко не все паллиативные больные. "В данный момент этим занимаются благотворительные организации, в основном в центральных регионах России", - добавил специалист по паллиативной помощи.

Прежде чем получить оборудование в безвозмездную аренду, пациентам предстоит пройти через врачебную комиссию, которая признает, что заболевание носит хронический и неизлечимый характер. Далее между медорганизацией и пациентом заключается договор. Заниматься доставкой и установкой аппаратов дома у больного будет поставщик, который предоставляет сервисное и гарантийное обслуживание. "Если что-то случается с пациентом, то родственники возвращают это оборудование в то лечебное учреждение, где он его получил", - сказал Денеж.

Родственникам паллиативного больного в обязательном порядке предстоит пройти обучение по использованию медицинского оборудования в больнице, которая предоставляет аппаратуру либо на дому, если в муниципалитете действуют выездные бригады по оказанию паллиативной помощи.

Паллиативная помощь в Приморье

Ежегодно в Приморье выявляется более 7 тыс. человек, страдающих онкологическими заболеваниями. Из них половина пациентов - с раком в запущенных стадиях, нуждающихся в паллиативной помощи, которую в регионе оказывают, в частности, по региональному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение".

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. населения до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на его реализацию планируется направить в 2019-2024 годы более 1,7 трлн рублей.