{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Умные" фонари на улицах Тулы сэкономят до 50% электроэнергии

Модернизация системы освещения проводится по направлению "Инновации для городской среды" проекта "Умный город"

ТУЛА, 13 марта. /ТАСС/. Более 2,1 тыс. уличных светильников с функцией автоматической регулировки мощности установят до 2024 года в Туле по пилотному проекту "Умный город". Это позволит более чем на 50% снизить потребление электроэнергии и сэкономить в бюджете почти 40 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"С 2020 года и по 2024 год на улицах Тулы будет установлено более 2,1 тыс. интеллектуальных светильников с возможностью диммирования. То есть интенсивность освещения регулируется автоматически в зависимости от времени суток, погодных условий. За весь срок реализации пилотного проекта затраты электроэнергии снизятся с 8,9 мегаватт-часов до 4,5 мегаватт-часов, расходы бюджета сократятся с 75,3 млн рублей до 38,4 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

Модернизация системы освещения проводится по направлению "Инновации для городской среды" проекта "Умный город". "Светильники установят на 20 основных улицах Тулы, сейчас уже введены в эксплуатацию почти 330 штук, работы выполняет муниципальная компания "Тулагорсвет" согласно графику", - отметили в пресс-службе.

Проект "Умные города Тульской области" стартовал в регионе в марте 2019 года, в состав его участников вошли Тула и Новомосковск. В них идет внедрение "умных" светофоров, которые регулируют движение транспорта в зависимости от загруженности дорог, устанавливаются домофоны с функцией круглосуточного видеонаблюдения и дистанционного управления через мобильное приложение, в учреждениях соцсферы запланирована установка приборов учета холодной, горячей воды и тепла.

Проект "Умный город" входит в состав нацпроектов "Жилье и городская среда" и "Цифровая экономика". Он направлен на повышение конкурентоспособности российских городов, качества управления городским хозяйством и создание комфортных и безопасных условий для горожан. Проект предусматривает широкое внедрение передовых цифровых и инженерных решений в городской и коммунальной инфраструктуре.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияТульская область
Реклама на ТАСС
"Медиалогия" назвала регионы, которые СМИ чаще всего упоминали по нацпроектам в феврале
В число лидеров вошли Нижегородская область, Татарстан и Тверская область
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС