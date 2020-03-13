"Умные" фонари на улицах Тулы сэкономят до 50% электроэнергии

ТУЛА, 13 марта. /ТАСС/. Более 2,1 тыс. уличных светильников с функцией автоматической регулировки мощности установят до 2024 года в Туле по пилотному проекту "Умный город". Это позволит более чем на 50% снизить потребление электроэнергии и сэкономить в бюджете почти 40 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"С 2020 года и по 2024 год на улицах Тулы будет установлено более 2,1 тыс. интеллектуальных светильников с возможностью диммирования. То есть интенсивность освещения регулируется автоматически в зависимости от времени суток, погодных условий. За весь срок реализации пилотного проекта затраты электроэнергии снизятся с 8,9 мегаватт-часов до 4,5 мегаватт-часов, расходы бюджета сократятся с 75,3 млн рублей до 38,4 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

Модернизация системы освещения проводится по направлению "Инновации для городской среды" проекта "Умный город". "Светильники установят на 20 основных улицах Тулы, сейчас уже введены в эксплуатацию почти 330 штук, работы выполняет муниципальная компания "Тулагорсвет" согласно графику", - отметили в пресс-службе.

Проект "Умные города Тульской области" стартовал в регионе в марте 2019 года, в состав его участников вошли Тула и Новомосковск. В них идет внедрение "умных" светофоров, которые регулируют движение транспорта в зависимости от загруженности дорог, устанавливаются домофоны с функцией круглосуточного видеонаблюдения и дистанционного управления через мобильное приложение, в учреждениях соцсферы запланирована установка приборов учета холодной, горячей воды и тепла.

Проект "Умный город" входит в состав нацпроектов "Жилье и городская среда" и "Цифровая экономика". Он направлен на повышение конкурентоспособности российских городов, качества управления городским хозяйством и создание комфортных и безопасных условий для горожан. Проект предусматривает широкое внедрение передовых цифровых и инженерных решений в городской и коммунальной инфраструктуре.