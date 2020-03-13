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"Медиалогия" назвала регионы, которые СМИ чаще всего упоминали по нацпроектам в феврале

В число лидеров вошли Нижегородская область, Татарстан и Тверская область

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Наиболее упоминаемыми в СМИ регионами в контексте нацпроектов в феврале 2020 года стали Нижегородская область и Татарстан, а также Тверская область. Об этом говорится в исследовании "Медиалогии", подготовленном специально для портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС.

Нижегородская область была лидером как в конце 2019 года, так и в январе текущего года (6,45 тыс. сообщений). В феврале она сохранила лидерство с результатом 5,96 тыс. сообщений. Наиболее интересными для СМИ темами стали новости о создании инновационного научно-технологического центра "Квантовая долина", сообщения о росте размера региональных стипендий, а также новости о нижегородских городах - победителях всероссийского конкурса "Малые города и исторические поселения - 2020".

Второй по числу упоминаний в феврале стала республика Татарстан (5,93 тыс. сообщений), которая в январе не вошла в тройку финалистов. Журналисты рассказывали о том, что в регионе состоялось открытие второй в России "Школы 21" при поддержке Сбербанка, о получении школами искусств региона новых музыкальных инструментов, а также о ремонте 28 улиц, связанных с Победой в Великой Отечественной войне.

Тройку лидеров замкнула Тверская область, которая в январе была второй. О регионе за прошедший месяц было опубликовано немногим более 5 тыс. сообщений. Главными темами стали работа над увеличением протяженности региональных дорог, отчетность по реализации нацпроектов в 2019 году и создание в области нового консультативного органа - Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияТверская областьНижегородская областьТатарстан
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