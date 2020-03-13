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Всероссийский форум нацпроектов перенесли на октябрь 2020 года

Он должен бы пройти в Казани в апреле

КАЗАНЬ, 13 марта. /ТАСС/. Организаторы Первого всероссийского форума национальных проектов "Национальное развитие", который должен был пройти в Казани в апреле, перенесли его проведение на октябрь. Такое решение было принято еще до развития ситуации с коронавирусом и не связано с пандемией, сообщил ТАСС в пятницу министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов.

Ранее пресс-секретарь бывшего премьер-министра России Олег Осипов сообщал агентству, что федеральное правительство решило отказаться от проведения Красноярского экономического форума (КЭФ). Вместо него планируется проводить форум нацпроектов, который пройдет в 2020 году в Казани, а в 2021 году - в Нижнем Новгороде.

"[Мероприятие] перенесено на октябрь текущего года, это еще до этих событий было принято решение. Не связано с [ситуацией вокруг коронавируса]", - сказал он.

Форум должен был пройти в республике с 9 по 11 апреля на территории международного выставочного центра "Казань Экспо" и инновационного города Иннополис. Ожидалось, что участниками станут более 2 тыс. человек из разных регионов России. Планировался визит председателя правительства РФ и проведение более 30 панельных дискуссий и круглых столов.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияТатарстан
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