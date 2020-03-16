Минстрой Якутии переселит 6,9 тыс. человек из аварийного жилья в 2020 году

ЯКУТСК, 16 марта. /ТАСС/. Министерство строительства Якутии переселит 6,9 тыс. человек по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2020 год. Ведомство заключило контракты по приобретению 22,5% жилых помещений или 26,6 тыс. кв. м от общего объема этапа текущего года, сообщил ТАСС в понедельник министр строительства республики Павел Аргунов.

Строительство жилья в регионах ведется по нацпроекту "Жилье и городская среда".

"В рамках реализации этапа 2020 года республиканской адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы" на территории Республики Саха (Якутия) планируется ликвидировать около 117,97 тыс. кв. м (2884 жилых помещений) аварийного жилищного фонда, где проживают 6943 человек", - сообщил Аргунов.

В Якутии до сентября 2025 года предстоит расселить свыше 1 млн кв. м аварийного жилого фонда - это самый большой показатель в стране. В прошлом году было расселено 38,3 тыс. кв. м аварийного жилья. Как отметил глава региона Айсен Николаев, Якутия получит около 8,2 млрд рублей федеральных средств до 2021 года на программу переселения на 2020 год.

По информации Министерства строительства республики, на 12 марта 2020 года заключено (или находится на стадии подписания) 85 контрактов почти на 2,3 млрд рублей. Из них по приобретению у застройщика общая сумма контрактов составляет 2,2 млрд рублей площадью 25,7 тыс. кв. м, по приобретению на вторичном рынке - 48,6 млн рублей площадью 808,6 кв. м.