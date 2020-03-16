Стоимость строительства моста между Кубанью и Адыгеей превысит 7 млрд рублей

КРАСНОДАР, 16 марта. /ТАСС/. Общая стоимость строительства дублера Яблоновского моста в Краснодаре, соединяющего Тахтамукайский район Адыгеи со столицей Кубани, который возводят в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги", составит порядка 7,2 млрд рублей. Об этом журналистам в понедельник сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В августе 2018 года депутат Госдумы Владимир Евланов инициировал обращение к действовавшему тогда премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой выделить федеральные деньги на строительство дублера Яблоновского моста, также был направлен запрос в Минтранс РФ.

В январе 2020 года в администрации Краснодарского края сообщали, что подготовительные работы по строительству дублера Яблоновского моста в Краснодаре проведут в 2020 году, строительство будет вестись в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги", проект реализуется на условиях софинансирования из федерального бюджета и бюджета Краснодарского края, завершить строительство моста планируют в 2024 году.

"Общий объем финансирования составит порядка 7,2 млрд рублей. В текущем году на строительство предусмотрено 974 млн рублей, из них 564 млн рублей - средства федерального бюджета", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что новый Яблоновский мост планируется построить вблизи от действующего - он станет продолжением улицы Захарова в Краснодаре. Длина сооружения составит 400 м, мост будет иметь по две полосы в каждом из направлений, тротуар и велосипедную дорожку.

Существующий Яблоновский мост соединяет территорию Тахтамукайского района Адыгеи и Краснодара. В связи с активным жилым строительством в районе административной границы между Краснодарским краем и Адыгеей увеличилась транспортная нагрузка на данный участок, мост является одной из магистралей, через которую осуществляется выезд из Краснодара на трассу, ведущую к Черному морю. В июле 2019 года власти Краснодара ограничили движение грузового транспорта по мосту из-за ухудшения его технического состояния.