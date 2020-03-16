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Краснодарский край направит 1,3 млрд рублей на ремонт и строительство мостов в 2020 году

В регионе планируется реконструировать восемь мостов

ТАСС, 16 марта. Финансирование ремонта и строительства мостов в Краснодарском крае в 2020 году составит 1,3 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации края.

"В 2020 году на Кубани планируется реконструировать восемь мостовых переходов, три - капитально отремонтировать и еще один строить", - отмечается в сообщении. На эти цели в 2020 году выделено около 1,3 млрд рублей.

Самый масштабный проект межрегионального значения - возведение дублера Яблоновского моста, соединяющего Краснодар с Тахтамукайским районом Адыгеи. Его строительство ведется в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В текущем году на строительство предусмотрено 974 млн рублей, из них 564 млн рублей - средства федерального бюджета. Завершить проект планируется в 2024 году, общий объем финансирования составит порядка 7,2 млрд рублей.

По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства Кубани, длина сооружения составит 400 м. Мост будет иметь по две полосы в каждом из направлений, тротуар и велосипедную дорожку.

Также в 2020 году на Кубани планируют завершить капремонт трех мостов: через реку Мирнушка на автодороге Майкоп-Туапсе, через реку Цеце на дороге станица Кубанская - станица Саратовская и через реку Полтавский Ерик на дороге хутор Трудобеликовский - станица Полтавская. По этим объектам общее финансирование на 2020 год составляет 106,7 млн рублей.

Восемь мостов в Краснодарском крае до конца 2020 года планируется реконструировать. Это мосты через ручей в Апшеронском районе, через канал Неволька в Лабинском районе, через реку Большое Псеушхо в Туапсинском районе и через один из каналов в Абинском районе. Четыре перехода находятся на территории Горячего Ключа и проходят над реками Балка Шкелюк, Камышаная Балка, Цеце и Кура-Цеце. На реконструкцию объектов в 2020 году предусмотрено 296,5 млн рублей.

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