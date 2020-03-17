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Питьевая вода из-под крана станет доступна 77% жителей Вологодской области в 2020 году

Сейчас только чуть больше половины жителей региона могу пользоваться водопроводной питьевой водой

ВОЛОГДА, 17 марта. /ТАСС/. Власти Вологодской области проведут в 2020 году строительство и реконструкцию четырех объектов водоснабжения в рамках проекта "Чистая вода" нацпроекта "Экология". В результате доля горожан, обеспеченных чистой питьевой водой, возрастет с 62,6% до 76,9%. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе правительства Вологодской области.

"В 2020 году на территории Вологодской области запланированы к реализации мероприятия по строительству и реконструкции четырех объектов питьевого водоснабжения в Шекснинском районе (деревня Нифантово), двух в Сокольском, и одного в Чагодощенском районе. В результате доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения возрастет с 51,6% до 62,6%, а доля городского населения - с 62,6% до 76,9%", - сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства.

Общий объем финансирования на эти цели составит в 2020 году 327 млн рублей. Из них 301 млн - средства федерального бюджета, 12,5 млн - из областного бюджета, 13 млн - из местных бюджетов. На сегодня с участниками регионального проекта "Чистая вода" заключены соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета муниципальным районам. В Чагодощенском и Сокольском районах готовятся конкурсные процедуры, в Шекснинском районе они уже завершены.

Нацпроект "Экология" разработан на период до 2024 года. В него входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в России планируется потратить 4,4 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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