Начало строительства школы в национальном селе на Чукотке запланировано к лету 2020 года

АНАДЫРЬ, 18 марта, /ТАСС/. Начало строительства новой школы в национальном селе Островное Билибинского муниципального района Чукотского автономного округа запланировано на май 2020 года. Работы будут проводится в рамках нацпроекта "Образование", в настоящее время документы проходят государственную экспертизу. Об этом ТАСС рассказал начальник департамента образования и науки правительства Чукотского автономного округа Андрей Боленов.

16 марта президент России Владимир Путин поручил министру просвещения Сергею Кравцову контролировать организацию работы по строительству детских садов и школ в регионах, начиная уже с технического задания. Ранее глава государства заявлял об острой необходимости строить новые школы, иначе проблему обучения во вторую и третью смену решить не получится. На Чукотке в национальном селе Островное проживают около 90 детей школьного возраста, но учащиеся занимаются в старом деревянном здании, построенном еще в 60-е годы прошлого века.

"Действующая школа в селе Островное - худшая школа на Чукотке, поэтому строительство новой для окружного правительства - одна из первоочередных задач. Сейчас проект проходит госэкспертизу, думаю, что к лету начнется строительство в рамках нацпроекта "Образование". Учащиеся всех классов, которые сейчас занимаются в разных зданиях, будут учиться в одном большом комплексе. Ввод в эксплуатацию нового учебного заведения запланирован на 2021 год", - рассказал Боленков.

Начальник департамента добавил, что проект практически полностью финансируется из средств федерального бюджета. Его общая стоимость - около 320 млн рублей.

Нацпроект "Образование" - один из национальных проектов России на 2019-2024 годы. Его главная цель - обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования. На Чукотке в 2020 году в рамках нацпроекта запланированы покупка оборудования для цифровой образовательной среды для всех школ и профессиональных организаций округа, строительство новой школы и детского сада, приобретение оборудования для организации "доступной среды" для трех образовательных учреждений ЧАО.