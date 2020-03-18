В Якутии в двух районах благоустроят набережную и парк

ЯКУТСК, 18 марта. /ТАСС/. Власти намерены благоустроить парк и набережную в двух районах Якутии в 2020 году. Оба проекта являются победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях прошлого года, сообщила журналистам в среду главный архитектор Якутии, руководитель управления архитектуры и градостроительства при главе республики Ирина Алексеева.

"В этом году планируем благоустроить набережную в городе Покровск и парк в городе Нюрба, которые являются победителями Всероссийского конкурса 2019 года. Также в плане 2020 года - благоустройство территории парка СОШ №2 в Нерюнгри, завершение набережной озера Талое, сквер ямщиков и сквер 250-летию землеустройства Якутии (все три последних объекта находятся в Якутске - прим. ТАСС)", - сообщила Алексеева. В Покровске и Нюрбе проживает более 9 тыс. человек.

Сообщается, что в 2020 году средства, выделенные в рамках нацпроекта, направят на благоустройство девяти общественных пространств и 46 дворовых территорий. Финансирование на благоустройство общественных территорий составляет около 200,7 млн рублей, дворовых территорий - более 147,3 млн рублей (с учетом местного бюджета в размере более 47 млн рублей).

Каждый проект рассматривался для создания многофункциональности, событийной зоны и социокультурного эффекта для жителей. "В каждом городе ведется работа точечно, с каждым муниципалитетом. Мы проводим воркшопы, семинары, общественные обсуждения для того, чтобы люди активно участвовали. Также мы планируем более тесное взаимодействие с министерством предпринимательства, торговли и туризма Якутии, чтобы привлечь предпринимателей", - сообщила Алексеева.

Отмечается, что главными задачами на 2020 год стали привлечение большего количества жителей городов к решению вопросов городской среды (доля граждан от общего количества должна составить не менее 12%), благоустройство как общественных, так и дворовых территорий, повышение среднего значения индекса качества городской среды по итогам 2020 года. В 2019 году по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" на территории региона были обустроены 37 дворовых территорий, 12 общественных пространств.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей.