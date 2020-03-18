Разработанную в ДВФУ систему проверки пароля электронной почты открыли к широкому доступу

ВЛАДИВОСТОК, 18 марта. /ТАСС/. Школа цифровой экономики Дальневосточного Федерального университета (ДВФУ) запустила в широкий доступ разработанную магистрантами систему Crypto cracen, которая позволяет проверить, был ли украден пароль электронной почты. Об этом ТАСС сообщил в среду директор Школы цифровой экономики Илья Мирин.

"Проект запущен. В связи с особенностями условий хостинга и правовыми тонкостями в Российской Федерации сотрудничаем не с физическими лицами, а с независимыми разработчиками в некоммерческих целях", - сообщил Мирин. Он уточнил, что несколько разработчиков уже успели воспользоваться сервисом.

Поисковик Crypto cracen изучает сегмент darknet или "серой" зоны интернета, где размещаются украденные базы паролей от почты, и стандартизирует эти утечки в единой базе. Пользователь указывает адрес почты, и система покажет ему пароль от нее, если этот пароль был украден. По словам Мирина, чаще всего пароли от электронной почты оказываются скомпрометированы при регистрации на ненадежных сайтах, где не обеспечена необходимая безопасность, или в приложениях в социальных сетях. С помощью пароля электронной почты посторонние могут получить доступ к персональным данным и использовать их в корыстных целях.

Первая в России Школа цифровой экономики открыта в Дальневосточном федеральном университете в 2018 году в рамках программы "Цифровая экономика Российской Федерации", ее презентация состоялась на IV Восточном экономическом форуме в сентябре 2018 года. Школа готовит только магистров по IT-направлениям с акцентом на прикладные исследования. Партнерами школы выступают крупнейшие национальные компании, это позволяет студентам участвовать в разработке и реализации прорывных технологических проектов. Программы Школы разрабатываются и верифицируются в тесном сотрудничестве с ПАО Сбербанк.

Цифровые технологии и информационная безопасность - два из шести направлений нацпроекта "Цифровая экономика". Также он включает проекты "Информационная инфраструктура", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды" и "Кадры для цифровой экономики". Всего на его исполнение планируется направить 1 трлн 634,9 млрд рублей.