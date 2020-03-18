Хабаровский край начнет внедрение новой системы видеонаблюдения на дорогах

ТАСС, 18 марта. Власти Хабаровского края в 2020 году начнут внедрять новую комплексную систему видеонаблюдения за дорожным движением благодаря нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства края.

"В этом году планируется начать внедрение комплекса систем видеонаблюдения, который позволит оперативно управлять ситуацией на дорогах. Ожидается, что на эти цели региону из федерального бюджета выделят 360 млн рублей", - отмечает в сообщении.

Как отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства края Максим Прохоров, новая интеллектуальная транспортная система включает в себя цифровизацию потоков движения, мониторинг трафика и мест концентрации ДТП, установку умных пешеходных переходов.

"Мы планируем, что эта платформа дополнит действующий в краевой столице комплекс "Безопасный город". Сейчас проводятся консультации с федеральными органами власти, по итогам которых мы получим рекомендации по подготовке технической документации и проведению конкурсных процедур", - сказал он. По словам Прохорова, главная цель - повышение комфортности передвижения по городу, снижение числа пробок в часы пик, а также сокращение числа ДТП.

Всего в этом году в Хабаровской и Комсомольской агломерациях приведут в порядок 95 объектов общей протяженностью 90 км. Стоимость работ по нацпроекту превысит 3 млрд рублей, из них порядка 200 млн будут направлены на организацию безопасности дорожного движения. На эти деньги планируется установить дорожные знаки, светофоры, камеры фото- и видеофиксации, а также нанести разметку и отремонтировать тротуары.