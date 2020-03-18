Финансирование нацпроекта "Здравоохранение" в Адыгее в 2020 году увеличилось в 2,5 раза

МАЙКОП, 18 марта. /ТАСС/. Объем средств, направленных на реализацию нацпроекта "Здравоохранение" в текущем году в Адыгее, увеличен в 2,5 раза - до 835,2 млн рублей, сообщил ТАСС министр здравоохранения республики Рустем Меретуков.

"В этом году мы направляем на реализацию нацпроекта 835,2 млн рублей. Это в два с половиной раза больше, чем в минувшем году. Все предпринимаемые нами меры по улучшению системы здравоохранения должны сказаться на решении одной из главных задач - увеличении продолжительности жизни в республике", - сказал министр, уточнив, что в 2019 году в реализацию нацпроекта было вложено 337,1 млн рублей.

По словам Меретукова, власти региона на этот год запланировали целый ряд мероприятий, в том числе по дальнейшему улучшению инфраструктуры системы здравоохранения. Большое внимание будет уделено оказанию медпомощи на селе, где проживает много пожилых людей. До конца года по федеральному проекту "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" в селах и аулах построят 24 фельдшерско-акушерских пункта (ФАП), на это предусмотрено 124 млн рублей.

"Еще один ФАП капитально отремонтируют благодаря госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий". Кроме того, мы рассчитываем на помощь федерального центра в финансировании капремонта всех ФАПов и лечебных амбулаторий региона, заявка Минздрава республики находится на утверждении в профильном федеральном ведомстве", - пояснил министр.

Планируется также дооснащение и переоснащение медучреждений в рамках региональных проектов "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" и "Борьба с онкологическими заболеваниями" - эти заболевания находятся на первых местах в структуре смертности населения региона.

Нацпроект "Здравоохранение" включает восемь федеральных проектов. Он предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год.