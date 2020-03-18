В Адыгее к началу лета завершат реконструкцию трех крупных медучреждений

МАЙКОП, 18 марта. /ТАСС/. Реконструкция трех стратегических для здравоохранения Адыгеи лечебных учреждений будет завершена к началу лета, сообщил ТАСС в среду министр здравоохранения республики Рустем Меретуков.

"Мы завершим к началу лета начатую в прошлом году реконструкцию сразу трех крупных медицинских учреждений региона, имеющих большое значение для системы здравоохранения региона. Это возведение лечебно-диагностического корпуса с терапевтическим отделением и дневным стационаром Майкопской городской клинической больницы, строительство надстройки пятого этажа перинатального центра в Майкопе, а также здания главного корпуса Гиагинской центральной районной больницы", - сказал он.

На строительство лечебно-диагностического корпуса с терапевтическим отделением и дневным стационаром Майкопской городской клинической больницы направлялось 105 млн рублей, на возведение надстройки пятого этажа перинатального центра - почти 190 млн рублей. Средства, вложенные в строительство нового здания ЦРБ Гиагинского района, составили свыше 114 млн рублей. Все они поступили из федерального и республиканского бюджетов, уточнил министр.

Все меры по улучшению системы здравоохранения региона должны сказаться на увеличении продолжительности жизни в республике. Сейчас этот показатель в Адыгее по-прежнему выше среднероссийского и составляет 73,5 года. Поставлена задача довести его к 2024 году до 78 лет, добавил собеседник агентства.

Нацпроект "Здравоохранение" включает восемь федеральных проектов. Он предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год.