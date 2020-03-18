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Лесничества Ставрополья получат 59 единиц новой техники в 2020 году

Лесопожарную технику выдадут в рамках нацпроекта "Экология"

СТАВРОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Лесничества Ставропольского края в 2020 году получат 59 единиц современной лесопожарной техники по нацпроекту "Экология". Новая техника позволит защитить леса региона в период природных пожаров, сообщили в среду журналистам в пресс-службе губернатора края.

По данным регионального правительства, на Ставрополье насчитывается только 130 тыс. га лесов, что примерно в 15 раз меньше стандартной площади зерновых посевов в крае. Из-за небольшого количества лесов вопросу их сохранения и защиты власти края уделяют особое внимание.

"Нацпроект дает серьезную поддержку в этой работе. В его рамках в прошлом году для лесничеств края было куплено 98 таких [современных лесопожарных] машин, в текущем планируем приобрести еще 59 единиц", - цитирует пресс-служба губернатора Владимира Владимирова.

Ранее в краевом Минприроды ТАСС сообщали, что нацпроект позволил впервые за 30 лет начать в регионе обновление лесопожарной техники. Планируется, что к 2022 году автопарк лесничеств и лесхозов будет укомплектован необходимым оборудованием.

В начале весны 2020 года на Ставрополье был зафиксирован резкий рост числа ландшафтных пожаров - ежедневно их регистрировалось до сотни. Планируется, что в начале апреля в крае может быть объявлен сезон повышенной пожарной опасности.

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РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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