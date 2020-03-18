В Грязовце к сентябрю откроют центр "IT-Куб" для будущих программистов

ВОЛОГДА, 18 марта. /ТАСС/. Центр цифрового образования "IT-Куб" создадут в городе Грязовце Вологодской области на базе местного Центра развития детей и молодежи в рамках проекта "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование". Центр рассчитан на обучение до 1,5 тыс. детей, он заработает с 1 сентября этого года, говорится в сообщении пресс-службы правительства области.

"Создание "IT-Куб" реализуется в рамках проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование". Это целая система ранней профориентации детей, которые смогут в будущем работать в IT-сфере. В центре пройдут обучение не менее 400 школьников - те, кто будет обучаться на постоянной основе. Около 1500 детей смогут попробовать себя на мастер-классах, чтобы понять, насколько им интересно заниматься IT-технологиями", - привела пресс-служба слова заместителя начальника Департамента образования области Людмилы Проничевой из презентации о создаваемом центре, прошедшей в среду в Грязовце.

Дизайн-проект и зонирование центра уже согласованы. Здесь появятся шахматная гостиная, Кубы "Системная разработка", "Мобильная разработка", "Программирование на Рython", "Программирование роботов", "Разработка VR/AR приложений", "Основы алгоритмов и логики", "Системное администрирование", Серверная, коворкинг-зона. Сформирован и согласован перечень средств обучения и воспитания, привлечены партнеры. Утверждено штатное расписание центра. Запущены конкурсные процедуры по закупке оборудования и мебели. Сотрудники повышают квалификацию, добавила замначальника департамента.

Центр будет нацелен на индивидуальную работу детей. Групповая деятельность возможна в малых группах в зависимости от реализуемых образовательных программ. Стоимость проекта - 16,6 млн рублей, которые выделены из федерального, областного, местного бюджетов, а также привлеченные средства.

"IT-Куб" в Грязовце станет вторым центром цифрового образования детей в регионе. Первый центр открыли в Вологде в 2018 году. В 2021 году подобный центр планируется создать в городе Соколе, в 2022 году - в Череповце.