{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Грязовце к сентябрю откроют центр "IT-Куб" для будущих программистов

Его создадут в рамках нацпроекта "Образование"

ВОЛОГДА, 18 марта. /ТАСС/. Центр цифрового образования "IT-Куб" создадут в городе Грязовце Вологодской области на базе местного Центра развития детей и молодежи в рамках проекта "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование". Центр рассчитан на обучение до 1,5 тыс. детей, он заработает с 1 сентября этого года, говорится в сообщении пресс-службы правительства области.

"Создание "IT-Куб" реализуется в рамках проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование". Это целая система ранней профориентации детей, которые смогут в будущем работать в IT-сфере. В центре пройдут обучение не менее 400 школьников - те, кто будет обучаться на постоянной основе. Около 1500 детей смогут попробовать себя на мастер-классах, чтобы понять, насколько им интересно заниматься IT-технологиями", - привела пресс-служба слова заместителя начальника Департамента образования области Людмилы Проничевой из презентации о создаваемом центре, прошедшей в среду в Грязовце.

Дизайн-проект и зонирование центра уже согласованы. Здесь появятся шахматная гостиная, Кубы "Системная разработка", "Мобильная разработка", "Программирование на Рython", "Программирование роботов", "Разработка VR/AR приложений", "Основы алгоритмов и логики", "Системное администрирование", Серверная, коворкинг-зона. Сформирован и согласован перечень средств обучения и воспитания, привлечены партнеры. Утверждено штатное расписание центра. Запущены конкурсные процедуры по закупке оборудования и мебели. Сотрудники повышают квалификацию, добавила замначальника департамента.

Центр будет нацелен на индивидуальную работу детей. Групповая деятельность возможна в малых группах в зависимости от реализуемых образовательных программ. Стоимость проекта - 16,6 млн рублей, которые выделены из федерального, областного, местного бюджетов, а также привлеченные средства.

"IT-Куб" в Грязовце станет вторым центром цифрового образования детей в регионе. Первый центр открыли в Вологде в 2018 году. В 2021 году подобный центр планируется создать в городе Соколе, в 2022 году - в Череповце.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияВологодская область
Реклама на ТАСС
Лесничества Ставрополья получат 59 единиц новой техники в 2020 году
Лесопожарную технику выдадут в рамках нацпроекта "Экология"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС