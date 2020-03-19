Набережная с прогулочной зоной появится в одном из городов Чукотки в 2021 году

АНАДЫРЬ, 19 марта. /ТАСС/. Благоустроенная набережная с прогулочной зоной появится в Певеке - самом северном городе России, который находится на территории Чукотского автономного округа. Об этом ТАСС рассказал председатель комитета архитектуры и градостроительства Чукотского автономного округа Алексей Медведев.

Проект благоустройства набережной победил во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который проводится в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". В 2019 году власти Певека предложили жителям города проголосовать за проект, который, по их мнению, достоин представить Чукотку на всероссийском конкурсе. В опросе приняли участие более 2 тыс. человек, и почти 80% из них высказались за преображение городской набережной. В настоящий момент благоустроенного места для прогулок по берегу Восточно-Сибирского моря в Певеке, который расположен почти в 700 км от окружного центра, нет.

"Проект благоустройства набережной в Певеке стал поистине всенародным - за него проголосовали многие жители города. На федеральном уровне идею чукотских дизайнеров тоже оценили, чему мы, конечно, очень рады. Согласно задумке авторов проекта, в конце 2021 года в арктическом порту появится набережная с прогулочной зоной, смотровой, спортивной и детской площадками, а также со световыми объектами и малыми архитектурными формами", - рассказал ТАСС Алексей Медведев.

Он добавил, что на преображение городской достопримечательности будет выделено 45 млн рублей. Реконструкция нового объекта начнется в 2021 году.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проводится Министерством строительства и ЖКХ России с 2018 годом, и в общей сложности за три года эксперты отобрали 240 проектов-победителей из 69 регионов страны.

Нацпроект "Жилье и городская среда" - один из национальных проектов России на 2019-2024 годы. Его главные цели - обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, кардинальное повышение комфортности городской среды и создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды. На Чукотке в рамках нацпроекта в 2020 году планируется построить 2.5 тыс. квадратных метров жилья для расселения аварийного жилого фонда.