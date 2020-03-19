Центры активного долголетия откроются до конца 2020 года во всех районах Забайкалья

ТАСС, 19 марта. Центры активного долголетия, работающие для улучшения качества и продолжительности жизни граждан пожилого возраста, откроются до конца 2020 года во всех районах Забайкальского края, сообщили ТАСС в региональном министерстве труда и социальной защиты населения.

В центрах активного долголетия для людей пожилого возраста организуют оздоровительные, социальные и творческие проекты, культурно-досуговые мероприятия, направленные на коммуникацию, знакомство и отдых пенсионеров. Активное долголетие - одно из приоритетных направлений федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография".

"Центры активного долголетия открываются в рамках реализации стратегии действий в интересах граждан старшего поколения. В Забайкалье функционируют уже 29 центров. Совместно с администрациями районов, органами культуры, спорта и здравоохранения до конца 2020 года такие центры будут открыты в каждом районе края", - сказали в министерстве.

Таким образом, центры для пожилых людей появятся в Каларском, Нерчинско-Заводском, Сретенском, Тунгокоченском и Шелопугинском районах. "Те центры, которые уже открыты и работают в регионе, посещают около трех тысяч забайкальцев старшего возраста", - уточнили в пресс-службе министерства труда и соцзащиты населения региона.

В начале марта Центр активного долголетия "Новые горизонты" появился в селе Дульдурга Агинского Бурятского округа в Забайкалье, на его открытии выступил местный поэт Валерий Казаков, он презентовал свой новый сборник стихов "Люблю Забайкалье". В начале 2020 года такой же центр для досуга пожилых людей "Оптимист" появился в селе Чернышевске. "Этот центр объединил общество инвалидов и слепых, совет ветеранов, литературно-творческое объединение "Вдохновение", тут работают по нескольким направлениям: есть спортивный клуб, занятия скандинавской ходьбой, есть вокальная группа "Талисман", творческая мастерская "Рукодельница", литературный кружок и ретро-клуб. Психологи проводят для людей старшего поколения занятия по арт-терапии", - рассказали в министерстве. А в селе Зюльзя Нерчинского района Центр активного долголетия в начале марта отметил первую годовщину - он открылся одним из первых в Забайкалье.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.