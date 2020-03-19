В Амурской области в 2020 году начнется строительство двух детсадов

ТАСС, 19 марта. Строительство двух детских садов для воспитанников от полутора до трех лет начнется в Амурской области в текущем году. Об этом сообщили порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, в региональном министерстве образования.

"В 2019 году в рамках национального проекта "Демография" построены детские сады не только в Усть-Ивановке, но и в Благовещенске и Белогорске. В этом году начинается строительство двух садов для детей в возрасте от полутора до трех лет в селе Екатеринославка Октябрьского района и в поселке городского типа Магдагачи", - отметили в министерстве.

Самая большая потребность в детских садах сохраняется в Благовещенске. "Работа в этом направлении уже началась: администрация города приступила к проектированию учреждения на 350 мест в одном из отдаленных, но активно застраиваемых районов - микрорайоне Северный", - сказали в министерстве.

Кроме того, готовится документация для подачи заявки на строительство детсада в селе Ивановка Ивановского района для 70 детей.