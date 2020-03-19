Аксенов: число живущих за чертой бедности в Крыму к 2024 году планируется сократить вдвое

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Число крымчан, живущих за чертой бедности, к 2024 году планируется сократить примерно в два раза благодаря реализации национальных проектов. Об этом сообщил в четверг глава Республики Крым Сергей Аксенов на встрече c президентом РФ Владимиром Путиным.

"Конечно, сегодня есть проблемы с доходами граждан, как и везде по стране, ситуация достаточно тяжелая. У нас есть показатель по достижению нацпроектов. Сегодня у нас за чертой бедности около 17% населения, к 2024 году должны достигнуть показателя 8%", - сказал Аксенов.

Он подчеркнул, что "на этом, конечно, останавливаться нельзя - дойти надо без исключения до каждого человека".

"Владимир Владимирович, проблемы есть, но спасибо Вам за эти шесть лет, конечно, очень много сделано. Понимаем, есть как всегда ошибки, недоработки. Тем не менее, главное, что крымчане уверены в завтрашнем дне благодаря Вам и поддержке всей страны", - добавил глава Крыма.

Во исполнение майского указа президента РФ ранее были утверждены паспорта нацпроектов в 12 сферах - демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт. Их планируется реализовать до 2024 года.