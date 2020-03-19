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РАНХиГС начал обучение "цифрового спецназа" правительства

В рамках обучение будут изучены цели и инструменты, востребованность цифровых проектов, принципы работы с данными в госуправлении и различные аспекты развития IT-инфраструктуры

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. В Центре подготовки руководителей цифровой трансформации Высшей школы госуправления РАНХиГС началось обучение первых 93 госслужащих и сотрудников отраслевых компаний, которые будут реализовывать проекты цифровой трансформации госуправления. Об этом говорится в сообщении РАНХиГС, опубликованном в четверг на сайте вуза.

Как отмечается в сообщении, 93 госслужащих и сотрудников отраслевых компаний в ближайшие два месяца пройдут интенсивное обучение по программе "Реализация проектов цифровой трансформации". Они изучат цели и инструменты, востребованность цифровых проектов, принципы работы с данными в госуправлении, различные аспекты развития IT-инфраструктуры. Сама программа разработана совместно с Минтрансом России и ассоциацией "Цифровой транспорт и логистика" (ЦТЛ). Курс предназначен для руководителей и участников проектных офисов по цифровому развитию Минтранса России, подведомственных организаций.

"Так как речь идет о реальных проектах по цифровизации российской транспортной отрасли, нам важно дать участникам возможность максимально их проработать вместе с экспертами и выйти на защиту с проектным продуктом самого высокого качества и с высоким трансформационным потенциалом, который можно представить высшему руководству страны и затем реализовать", - отметила директор Центра подготовки руководителей цифровой трансформации Ксения Ткачева.

Так, первые обучающиеся выбрали для проработки проекты, посвященные цифровизации документооборота в сфере пассажирских и грузовых перевозок, внедрению роботизации во внутренние процессы железнодорожных перевозок, развитию интеллектуальных транспортных систем разных регионов, разработке мобильных приложений для учета и анализа ДТП, созданию единой открытой цифровой среды взаимодействия участников дорожной отрасли России и др.

Планируется, что в целом в 2020 году почти 10 тыс. госслужащих получат возможность пройти подготовку в Центре подготовки цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС по четырем основным образовательным программам, из них 2 тыс. человек - на курсе "Реализация проектов цифровой трансформации".

Организовать "цифровой спецназ" предложил в феврале этого года премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, страна должна за короткое время выйти на конкретные результаты в цифровой трансформации, и для этого будут нужны особые люди, с особыми навыками и с особым опытом. Им предстоит реализовать типовые ведомственные программы цифровой трансформации, рассчитанные на три года. Необходимое финансирование программ предусмотрено в рамках национальной программы "Цифровая экономика".

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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