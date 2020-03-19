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Лесной фонд Ростовской области увеличится на 1,5 тыс. га в 2020 году

В регионе высадят деревья хвойных и лиственных пород и подготовят на будущий год еще 1,6 тыс. га почвы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 марта. /ТАСС/. Площадь лесных насаждений в Ростовской области благодаря национальному проекту "Экология" в 2020 году увеличится на 1,5 тыс. га, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"В 2020 году будет высажено 1,5 тыс. га лесных культур хвойных и лиственных пород. Также будет подготовлено 1,6 тыс. га почвы под лесовосстановление будущего года", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, с 2019 года лесовосстановление в Ростовской области проводится в рамках национального проекта "Экология". Проект позволит до 2024 года ежегодно увеличивать площади лесов на 1,2-1,9 тыс. га. В результате в лесах региона появятся молодые насаждения крымской сосны и робинии лжеакациевой. Как уточнили в пресс-службе, посадочный материал имеет местное происхождение. Одним из направлений реализации нацпроекта является увеличение объемов выращивания посадочного материала с 5,6 млн до 8,1 млн штук в год.

В пресс-службе отметили, что на долю естественных лесов на территории Ростовской области приходится лишь около 30%, в то время как основная их часть является рукотворной и выполняет важные экологические функции. "Все донские леса являются защитными. Они противостоят ветровой и водной эрозии, повышают плодородие почв", - приводит пресс-служба слова министра природных ресурсов и экологии региона Михаила Фишкина.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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