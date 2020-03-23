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Центр "Точка роста" открылся в сельской местности Сахалина благодаря нацпроекту

Школьники смогут, в частности, углубленно изучать в нем точные науки

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 марта. /ТАСС/. Новое общественное пространство - образовательный центр "Точка роста" - появилось в селе Воскресеновка Тымовского района Сахалина. С его помощью около сотни школьников смогут знакомиться с современными профессиями, повышать компьютерную грамотность и углубленно изучать точные науки, сообщил ТАСС представитель правительства Сахалинской области.

Сейчас на островах действуют 15 таких центров, а на ближайшие пять лет сахалинские власти поставили перед собой задачу создать их во всех селах области.

"У нас на Сахалине появился еще один центр "Точка роста" - это важное и значительное достижение, что касается сельской местности. В селах детям намного сложнее найти подходящий досуг, особенно если он направлен на углубленное изучение наук. Да и в целом в селах - дефицит образовательных площадок. Сейчас "Точка роста" открылась в Воскресеновке - селе, которое посетил великий российский писатель Антон Павлович Чехов. Об этом селе писатель даже упомянул в своих очерках", - сообщил собеседник агентства.

По информации областных властей, все необходимое для работы образовательного пространства в село уже поступило: компьютеры, ноутбуки, VR-шлемы, 3D-оборудование, квадрокоптеры, манекены для отработки оказания первой медицинской помощи и другая техника. В центре детей будут обучать по цифровому, техническому и гуманитарному профилю. Также в нем будут проводиться занятия по математике, информатике, технологии и основам безопасности жизнедеятельности. Имеются шахматная зона, медиазона и площадка коворкинга.

"Теперь воскресеновские школьники не только не хуже городских, но и имеют некоторое оборудование, которого нет в лучших гимназиях и лицеях Южно-Сахалинска. Для сельских детей это событие гораздо важнее каких-то федеральных тем и больших достижений в регионе. Не все родители имеют возможность возить детей в районный центр для получения дополнительного образования. Да и в самом районном центре нет такого разнообразия в этом плане, как, например, в Южно-Сахалинске", - прокомментировала ТАСС представительница администрации Тымовского района.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет по стране составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Благодаря созданию центров "Точка роста" в стране планируется сократить разрыв между городскими и сельскими школами, в особенности по оснащению и использованию в образовательном процессе современного высокотехнологичного оборудования.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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РоссияСахалинская область
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