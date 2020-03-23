В Приамурье запустят пилотный проект по индивидуальному финансированию допобразования

ТАСС, 23 марта. Власти Амурской области в 2020 году приступят к реализации пилотного проекта по индивидуальному финансированию дополнительного образования через государственные сертификаты. Об этом сообщила в понедельник журналистам начальник управления образования администрации Благовещенска Элина Поцелуева.

Проект запускают под эгидой нацпроекта "Образование" Планируется, что сертификат на дополнительное образование сможет получить каждый ребенок от пяти до 18 лет. С его помощью можно будет оплатить интересующие занятия.

"Механизм персонифицированного финансирования позволит нам создать навигатор дополнительного образования, будет единый реестр в Амурской области всех программ, которые соответствуют критериям качества <…> Основная идея персонифицированного финансирования - деньги идут за ребенком. Таким образом, будет обеспечиваться качество и конкурентность образовательных программ", - сказала Поцелуева.

По ее словам, в текстовом режиме под возможность оплаты сертификатами отвели только небольшую часть образовательных программ, при этом остальные бесплатные секции, кружки и программы продолжают работать в прежнем режиме. В пилотном проекте участвуют 20 муниципалитетов области, которые сейчас актуализируют списки детей, посещающих внешкольные занятия. Кроме того, формируется стоимость такого сертификата.

Персонифицированным финансированием можно будет оплатить короткие образовательные программы длительностью до года. Перед попаданием в реестр каждая программа пройдет экспертизу, в Благовещенске таких программ-претендентов на включение в реестр 187. Планируется, что запуск программы произойдет осенью текущего года.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет по стране составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Благодаря созданию центров "Точка роста" в стране планируется сократить разрыв между городскими и сельскими школами, в особенности по оснащению и использованию в образовательном процессе современного высокотехнологичного оборудования.