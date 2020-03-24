Медведев заявил, что реализация нацпроектов в условиях пандемии не становится менее важной

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Реализация национальных проектов в условиях пандемии нового коронавируса не становится менее важной, поскольку от этого зависит долгосрочное развитие страны. Об этом во вторник заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече с кандидатами на должности секретарей региональных отделений партии.

"Сейчас это (тема нацпроектов - прим. ТАСС), казалось бы, немножко сдвинуто на периферию обсуждения, но от этого национальные проекты не становятся менее важными, поскольку это залог развития нашей страны на годы вперед", - сказал Медведев.

Он обратил внимание на замедление темпов роста мировой экономики. "Вполне вероятно, будет в итоге довольно тяжелая ситуация в развитии мировой экономики в ближайшее время. Тем не менее, мы свои национальные проекты должны реализовывать, потому что это позволит нам быстрее выбраться из тех сложностей, которые, вероятно, будут", - считает политик.

Медведев также напомнил о важности реализации инициатив, озвученных президентом в послании Федеральному собранию, предупредив о недопустимости "бюрократических проволочек".

"Эти законы должны быть, естественно, не только приняты, но нужно их практически будет воплощать. И здесь роль региональных партийных организаций, конечно, государственных структур исключительно важна, чтобы не было бюрократических проволочек, которые в принципе недопустимы, а в условиях того особого положения, в котором мы сейчас находимся, это недопустимо вдвойне", - заключил председатель партии.