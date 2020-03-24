Доступность образования для детей от 1,5 до 3 лет на Урале составит 94% в 2020 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 марта. /ТАСС/. Уровень доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в Свердловской области к концу 2020 года должен достигнуть 94%, сообщил во вторник департамент информационной политики региона.

"Одна из целей [развития системы образования] - повышение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет. Планируется, что к концу 2020 года этот показатель превысит 94%. Отметим, что в течение 2019 года в детских садах Свердловской области было создано более 5 тыс. мест для детей от полутора до трех лет. Работа велась в рамках реализации национального проекта "Демография", - говорится в сообщении.

Со ссылкой на слова министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрия Биктуганова, уточняется, что это направление является одним из приоритетных в развитии системы образования в 2020 года.

Дополнительно в департаменте информполитики подчеркнули, что продолжится ввод новых мест в школах региона. В 2019 году в Свердловской области было создано порядка 8 тыс. новых мест в общеобразовательных учреждениях, что стало возможным благодаря строительству школ в Ревде, Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле, реконструкции зданий учебных заведений в Екатеринбурге и Верхней Пышме, а также капитальных ремонтов. В 2020 году в школах Свердловской области планируется создать порядка 9 тыс. мест.

В рамках реализации национального проекта "Образование" в регионе продолжится центров цифрового и гуманитарного профиля "Точка роста" - в 2020 году они появятся в 42 школах региона. Продолжится оснащение колледжей и техникумов современным компьютерным и мультимедийным оборудованием. Также до 40% увеличится доля учреждений среднего профессионального образования, в которых итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного экзамена.

"В числе приоритетных задач в сфере социальной поддержки обучающихся и педагогических работников - реализация в регионе программы "Земский учитель", а также обеспечение с 1 сентября 2020 года выплаты за счет средств федерального бюджета ежемесячного денежного вознаграждения в размере не менее пяти тысяч рублей педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за классное руководство", - приводятся департаментом информполитики слова Юрия Биктуганова.

О нацпроекте

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.