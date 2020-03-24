{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Доступность образования для детей от 1,5 до 3 лет на Урале составит 94% в 2020 году

Кроме того, продолжится ввод новых мест в школах региона

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 марта. /ТАСС/. Уровень доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в Свердловской области к концу 2020 года должен достигнуть 94%, сообщил во вторник департамент информационной политики региона.

"Одна из целей [развития системы образования] - повышение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет. Планируется, что к концу 2020 года этот показатель превысит 94%. Отметим, что в течение 2019 года в детских садах Свердловской области было создано более 5 тыс. мест для детей от полутора до трех лет. Работа велась в рамках реализации национального проекта "Демография", - говорится в сообщении.

Со ссылкой на слова министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрия Биктуганова, уточняется, что это направление является одним из приоритетных в развитии системы образования в 2020 года.

Дополнительно в департаменте информполитики подчеркнули, что продолжится ввод новых мест в школах региона. В 2019 году в Свердловской области было создано порядка 8 тыс. новых мест в общеобразовательных учреждениях, что стало возможным благодаря строительству школ в Ревде, Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле, реконструкции зданий учебных заведений в Екатеринбурге и Верхней Пышме, а также капитальных ремонтов. В 2020 году в школах Свердловской области планируется создать порядка 9 тыс. мест.

В рамках реализации национального проекта "Образование" в регионе продолжится центров цифрового и гуманитарного профиля "Точка роста" - в 2020 году они появятся в 42 школах региона. Продолжится оснащение колледжей и техникумов современным компьютерным и мультимедийным оборудованием. Также до 40% увеличится доля учреждений среднего профессионального образования, в которых итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного экзамена.

"В числе приоритетных задач в сфере социальной поддержки обучающихся и педагогических работников - реализация в регионе программы "Земский учитель", а также обеспечение с 1 сентября 2020 года выплаты за счет средств федерального бюджета ежемесячного денежного вознаграждения в размере не менее пяти тысяч рублей педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за классное руководство", - приводятся департаментом информполитики слова Юрия Биктуганова.

О нацпроекте

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Медведев заявил, что реализация нацпроектов в условиях пандемии не становится менее важной
Это залог развития страны на годы вперед, указал лидер партии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС