В Нижегородской области завершен капремонт отделения терапии Пильнинской больницы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 марта/ТАСС/. Капитальный ремонт терапевтического отделения в Пильнинской центральной районной больнице в рамках нацпроекта "Здравоохранение" завершен, сообщил пресс-служба правительства Нижегородской области.

В 2019 году для проведения капитального ремонта из средств областного бюджета было выделено около 10 млн рублей, еще более 1,7 млн рублей дополнительно - на покупку новой мебели.

"Здание корпуса, в котором располагается терапевтическое отделение, было введено в эксплуатацию в 1978 году, капитального ремонта за эти годы не было ни разу, проводились только мелкие текущие работы. Сейчас удалось обновить палаты для пациентов, заменить системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации и пожарной сигнализации", - цитирует пресс-служба главного врача больница Любови Блиновой.

Помимо этого, в больницу была закуплена новая мебель для процедурных и санитарных комнат, столовой и палат. В ближайших планах провести ремонт первого этажа терапевтического корпуса, ремонт детской консультации, замена входной группы основного здания, внедрение в поликлинике бережливых технологий.

В 2019 году в Нижегородской области была разработана региональная программа по капитальному ремонту больниц, рассчитанная на три года. Согласно программе, в больницах отремонтируют кровлю, подвальные помещения, терапевтические или хирургические отделения. На реализацию программы планировалось направить около 6 млрд рублей. Как ранее отмечал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, выполнение региональной программы капитального ремонта будет способствовать достижению показателей, установленных в национальном проекте "Здравоохранение".