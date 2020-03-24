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Первый детсад за последние 70 лет построят в дагестанском поселке Сулак

Он будет рассчитан на 200 мест
Помощник главы Кировского района Махачкалы Гянжеви Гаджибалаев, заместитель главы администрации Кировского района Махачкалы Арсен Базанов, глава поселка Сулак Бадрудин Суюндуков, заместитель главы администрации Кировского района Махачкалы Магомедзакир Закарьяев Пресс-служба администрации Кировского района Махачкалы
Описание
Помощник главы Кировского района Махачкалы Гянжеви Гаджибалаев, заместитель главы администрации Кировского района Махачкалы Арсен Базанов, глава поселка Сулак Бадрудин Суюндуков, заместитель главы администрации Кировского района Махачкалы Магомедзакир Закарьяев
© Пресс-служба администрации Кировского района Махачкалы

МАХАЧКАЛА, 24 марта. /ТАСС/. Детский сад на 200 мест построят до конца текущего года в поселке Сулак Кировского района Махачкалы по национальному проекту "Демография". Это первое дошкольное учреждение, которое строится в населенном пункте за последние 70 лет. Об этом сообщил ТАСС во вторник помощник главы Кировского района Махачкалы Гянжеви Гаджибалаев.

"Сегодня замглавы администрации Кировского района Махачкалы Арсен Базанов в рамках рабочей поездки в поселок Сулак ознакомился с ходом строительства дошкольного образовательного учреждения на 200 мест. Возведение объекта идет в рамках федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" национального проекта "Демография". В настоящее время строительство детсада на стадии возведения цокольного этажа", - сказал Гаджибалаев.

Он отметил, что здание детсада будет приспособлено для детей с ограниченными возможностями. "Завершение строительства, по словам представителя подрядной организации, планируется к началу сентября этого года. Детсад полностью будет приспособлен для людей с ограниченными возможностями, для этого в здании будет установлен в том числе и специальный лифт", - отметил собеседник агентства.

По словам Арсена Базанова, работы по строительству объекта ведутся достаточно качественно и без отставания от графика. "Для поселка это огромное достижение в части социально-экономического развития. Тот садик, куда сейчас ходят дети поселка, построен в середине прошлого века и изначально не был предусмотрен под образовательное учреждение. И строительство нового дошкольного образовательного учреждения позволит решить тут и проблему с очередями в детсад", - цитирует Базанова помощник главы района.

Он добавил, что на территории нового детского сада также в этом году в рамках реализации федеральных программ планируется разбить новый сквер и заасфальтировать улицу протяженностью более 1 км.

О нацпроекте

Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" предусматривает переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, создание дополнительных мест для детей до трех лет как в организациях, так и у частных предпринимателей, которые занимаются деятельностью по уходу и присмотру за детьми.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет составит 3,1 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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