Первый детсад за последние 70 лет построят в дагестанском поселке Сулак

МАХАЧКАЛА, 24 марта. /ТАСС/. Детский сад на 200 мест построят до конца текущего года в поселке Сулак Кировского района Махачкалы по национальному проекту "Демография". Это первое дошкольное учреждение, которое строится в населенном пункте за последние 70 лет. Об этом сообщил ТАСС во вторник помощник главы Кировского района Махачкалы Гянжеви Гаджибалаев.

"Сегодня замглавы администрации Кировского района Махачкалы Арсен Базанов в рамках рабочей поездки в поселок Сулак ознакомился с ходом строительства дошкольного образовательного учреждения на 200 мест. Возведение объекта идет в рамках федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" национального проекта "Демография". В настоящее время строительство детсада на стадии возведения цокольного этажа", - сказал Гаджибалаев.

Он отметил, что здание детсада будет приспособлено для детей с ограниченными возможностями. "Завершение строительства, по словам представителя подрядной организации, планируется к началу сентября этого года. Детсад полностью будет приспособлен для людей с ограниченными возможностями, для этого в здании будет установлен в том числе и специальный лифт", - отметил собеседник агентства.

По словам Арсена Базанова, работы по строительству объекта ведутся достаточно качественно и без отставания от графика. "Для поселка это огромное достижение в части социально-экономического развития. Тот садик, куда сейчас ходят дети поселка, построен в середине прошлого века и изначально не был предусмотрен под образовательное учреждение. И строительство нового дошкольного образовательного учреждения позволит решить тут и проблему с очередями в детсад", - цитирует Базанова помощник главы района.

Он добавил, что на территории нового детского сада также в этом году в рамках реализации федеральных программ планируется разбить новый сквер и заасфальтировать улицу протяженностью более 1 км.

О нацпроекте

Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" предусматривает переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, создание дополнительных мест для детей до трех лет как в организациях, так и у частных предпринимателей, которые занимаются деятельностью по уходу и присмотру за детьми.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет составит 3,1 трлн рублей.