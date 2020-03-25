Муниципалитеты Приморья получат более 250 млн рублей на контейнерные мусорные площадки

ВЛАДИВОСТОК, 25 марта. /ТАСС/. Муниципалитеты Приморья получат более 250 млн рублей из краевого бюджета на установку 3,2 тыс. контейнерных мусорных площадок. Из-за их отсутствия, а также из-за нехватки контейнеров в частном секторе наблюдаются проблемы с вывозом отходов, сообщила пресс-служба правительства края.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко 25 февраля сообщил, что в крае практически провален старт реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), которая началась здесь 1 января 2020 года. По его словам, в крае не были созданы маршруты сбора отходов и контейнерные площадки, а конкурсы по выбору транспортных компаний были проведены некачественно.

"Более 250 млн рублей дотаций из краевого бюджета получат муниципалитеты Приморья на создание контейнерных мусорных площадок. <...> По словам зампреда правительства [Елены Пархоменко], затруднения с вывозом мусора сейчас наблюдаются в частном секторе из-за отсутствия мусорных контейнеров. Поэтому муниципалитеты на краевые деньги создадут площадки с бетонным основанием, ограждением, навесами, а региональный оператор установит сами контейнеры", - сообщила пресс-служба.

Уточняется, что своими силами муниципалитеты провести эту работу не смогут. Всего нужно установить 3,2 тыс. таких площадок, почти 11 тыс. обычных контейнеров и 1,6 тыс. контейнеров для раздельного сбора мусора.

Приморье - один из 11 регионов, которые к сентябрю 2019 года не вошли в реформу обращения с отходами и сделали это 1 января 2020 года. В соответствии с новой системой в крае начал работать "Приморский экологический оператор", который теперь действует на всей территории края. Изменение системы обращения с бытовыми отходами проводится по нацпроекту "Экология", который рассчитан на 2019-2024 гг. Всего на его реализацию планируется направить 4,041 трлн рублей.