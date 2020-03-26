СГК взорвала дымовую трубу на ТЭЦ в Красноярске в рамках экологической модернизации

КРАСНОЯРСК, 26 марта. /ТАСС/. Специалисты Сибирской генерирующей компании демонтировали старую трубу на Красноярской ТЭЦ-1 с помощью направленного взрыва. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Экологическая модернизация Красноярской ТЭЦ-1 входит в федеральный проект "Чистый воздух" нацпроекта "Экология". Она включает в себя демонтаж двух труб высотой 105 м, и трубы в 120 м. Первую трубу, высотой 105 м, ранее демонтировали, разобрав сначала вручную, а затем оставшуюся часть в 60 м разрушили с помощью взрыва.

Котлоагрегаты станции планируется подключить к новой трубе высотой 275 м. Более высокая труба позволит рассеивать выбросы от станции за пределами городской черты. Также на станции установят современные электрофильтры. Все эти меры позволят снизить к 2024 году общий объем выбросов со станции на 25%, по пыли - на 80%.

"То, что мы наблюдали, это очень важная работа, которая проведена в рамках экологической модернизации ТЭЦ-1. С технической точки зрения это очень сложная и ответственная работа, так как демонтаж был проведен на работающем предприятии", - сказал директор Красноярского филиала СГК Александр Шлегель. Министр промышленности, энергетики и ЖКХ края Евгений Афанасьев, отметил, что проводимые мероприятия не снижают надежность теплоснабжения Красноярска.

Для демонтажа трубы было заложено 176 зарядов на высоте 15 и 55 м. Для того, чтобы задать направления падения, взрывотехники предварительно вырубили в трубе специальные окна. Взрывные работы были произведены в четверг утром.

Красноярская ТЭЦ-1 введена в эксплуатацию в 1943 году и является старейшей теплоэлектростанцией в Красноярске.