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Дороги на семи улицах Петропавловска-Камчатского отремонтируют по нацпроекту в этом году

Работы произведут на улицах Ларина, Океанской, Максутова, Владивостокской, Зазеркальной, Таранца, а также в районе остановки "Сапун-гора"
Петропавловск-Камчатский Александр Петров/ТАСС
Описание
Петропавловск-Камчатский
© Александр Петров/ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 марта. /ТАСС/. Дороги на семи улицах Петропавловска-Камчатского отремонтируют в 2020 году по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" за счет средств краевого и федерального бюджетов. Сейчас власти Камчатки прорабатывают схемы организации движения и использования альтернативных проездов при проведении работ, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе правительства края.

По нацпроекту в 2020 году на Камчатке пройдут работы на восьми объектах, семь из которых расположены в Петропавловске-Камчатском на улицах Ларина, Океанской, Максутова, Владивостокской, Зазеркальной, Таранца, а также в районе остановки "Сапун-гора". Раннее губернатор края Владимир Илюхин заявлял, что с 2018 года министерство транспорта и дорожного строительства региона следит за качеством асфальтобетона, который укладывают в дорожное полотно. Это, по мнению главы региона, повышает качество проводимых ремонтных дорог на транспортных артериях полуострова.

"По этим объектам у нас будут проводиться работы с применением полимерно-битумных вяжущих материалов, холодного ресайклера и других технологий. Особое внимание мы планируем уделить южной части города, где очень интенсивное автомобильное движение. Там всего одна дорога, поэтому в кратчайшие сроки необходимо проработать схему организации движения и рассмотреть возможность выполнения дорожных работ в ночное время", - цитирует министра транспорта и дорожного строительства региона Владимира Каюмова пресс-служба правительства.

В мае на ремонтируемых объектах будут установлены информационные щиты, которые будут содержать подробную информацию о проведении работ. В прошлом году на Камчатке работы проведены на девяти объектах. Суммарно отремонтировано более 41 км дорог. На эти цели направлено 565 млн рублей, из которых 466 млн - средства федерального бюджета.

"Безопасные и качественные автомобильные дороги" - один из нацпроектов России на 2020-2024 годы. В рамках его реализации на Камчатке действуют три региональных проекта: "Дорожная сеть Камчатского края", "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Камчатского края" и "Безопасность дорожного движения в Камчатском крае".

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Илюхин, Владимир ИвановичРоссияКамчатский крайДальний Восток
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