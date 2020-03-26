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Объем ремонта дорог в Вологодской области в 2020 году увеличат на 23%

Всего в регионе отремонтируют 320 км дорог за более чем 4,2 млрд рублей

ВОЛОГДА, 26 марта. /ТАСС/. Власти Вологодской области отремонтируют 320 км дорог в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году, что на 23% больше, чем в прошлом году. Капитальный ремонт проведут и на пяти особо крупных объектах - трассах, которые связывают несколько муниципалитетов региона. Об этом сообщил заместитель губернатора области Антон Стрижов.

"В рамках национального проекта в 2020 году будет отремонтировано 320 км дорог, что на 60 км больше, чем в прошлом году. Из них - 289 км региональных дорог и 31 км муниципальной дорожной сети. Из вновь начинаемых ремонтов на региональных автомобильных дорогах можно отметить особо крупные: Лентьево - Бабаево - Борисово - Судское в Бабаевском районе и Череповец - Белозерск - Липин Бор в Белозерском районе. Сейчас проводятся торги на продолжение выполнения работ на автодорогах Костылево - Тарнога - Тотьма - Великий Устюг в Тарногском районе, Тотьма - Никольск в Бабушкинском районе, а также по автотрассам Вологда - Ростилово и Грязовец - Вохтога", - привела слова Стрижова пресс-служба областного правительства.

По его данным, в 2019 году общая стоимость дорожных работ составила 2,87 млрд рублей, отремонтированы 36 объектов, полностью выполнены планы по ремонту участков в Вологде и Череповце. В этом году планируется выделить 4,218 млрд рублей на ремонт 44 участков.

"Положительная тенденция, безусловно, есть. Если в 2015 году доля региональных дорог, соответствующих нормативным требованиям, составляла всего лишь 30,1%, то сейчас этот показатель вырос до 36%. Однако нельзя похвастать такими успехами в части муниципальных дорог. Сейчас доля соответствующих требованиям дорог местного назначения составляет только 28%. Чтобы изменить положение дел, необходимо изменить систему формирования дорожных фондов", - процитировала пресс-служба областного парламента депутата Александра Гордеева в ходе обсуждения дорожного вопроса на правительственном часе.

Вологодская область занимает первое место по протяженности дорог в Северо-Западном федеральном округе и 17-е - в России. Из 28 тысяч км вологодских дорог порядка 11 тыс. - регионального значения и еще 16,6 тыс. - муниципального. В рамках нацпроекта планируется отремонтировать почти 2 тыс. км трасс с 2019 по 2024 годы. На это будет выделено более 38 млрд рублей. В результате доля региональных дорог, соответствующих нормативам, составит к 2024 году 40,6%, в Вологде и Череповце - более 80%.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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РоссияВологодская область
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