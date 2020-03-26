Власти Нижегородской области дополнительно направят 700 млн рублей на капремонт больниц

ТАСС, 26 марта. Депутаты заксобрания Нижегородской области на сессии в четверг одобрили поправку в бюджет, которая предусматривает выделение дополнительно 700 млн рублей на капитальный ремонт учреждений здравоохранения. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального парламента.

"В соответствии с внесенными изменениями, на капитальный ремонт медицинских организаций Нижегородской области будет направлено 700 млн рублей", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы правительства Нижегородской области, на эти средства планируется провести ремонт в 75 учреждениях. Среди них больницы в крупных городах региона - Дзержинске и Арзамасе, фельдшерско-акушерские пункты в деревнях и селах. По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, это позволит значительно улучшить положение дел в здравоохранении региона.

В 2019 году в Нижегородской области была разработана региональная программа по капитальному ремонту больниц, которая рассчитана на 2020-2022 годы. В рамках программы в больницах будут отремонтированы кровли, подвальные помещения, терапевтические или хирургические отделения. На реализацию программы планируется направить около 6 млрд рублей. По словам Никитина, выполнение региональной программы будет способствовать достижению показателей, установленных в национальном проекте "Здравоохранение".

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, устранение кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, проведение профилактических медицинских осмотров всех граждан не реже одного раза в год. На реализацию нацпроекта в РФ планируется направить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.