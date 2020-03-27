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Почти 15% муниципалитетов Приамурья получат в этом году субсидию на мусорные площадки

На эти цели в регионе направили свыше 93 млн рублей
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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ТАСС, 27 марта. Министерство ЖКХ Амурской области в 2020 году предоставит 41 муниципалитету региона субсидию на оборудование контейнерных площадок под мусор в ходе выполнения требований реформы обращения с отходами и национального проекта "Экология". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства области.

В послании Федеральному собранию 2019 года президент РФ Владимир Путин поручил навести порядок в "самой болезненной теме" - отрасли обращения с отходами. С тех пор в большинстве российских регионов выбрали региональных операторов по обращению с отходами и получают средства на рекультивацию объектов накопленного ущерба.

"Министерством ЖКХ Амурской области в 2020 году продолжается работа по предоставлению субсидий на оборудование контейнерных площадок. Для этого городам, районам и поселкам городского типа в этом году выделено более 93 млн рублей. 41 муниципалитет Приамурья получил в этом году субсидию", - говорится в сообщении.

Всего в регионе 286 муниципальных образований, включая сельские поселения. По информации властей, средства уже доведены до органов местного самоуправления. Контейнерные площадки будут организованы в частном секторе, относящемся к неблагоустроенному или частично благоустроенному жилому фонду и застроенному преимущественно частными малоэтажными строениями. В 2019 году в Приамурье на оборудование контейнерных площадок было выделено более 139 млн рублей для 42 муниципальных образований.

Мусорная реформа стартовала в Амурской области 1 апреля прошлого года. Услугой по сбору и обращению мусора занимаются пять региональных операторов. Каждый из них обслуживает определенный кластер с фиксированным тарифом на вывоз ТКО.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияАмурская областьДальний Восток
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