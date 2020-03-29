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Ульяновская область запустит Центр управления регионом в начале апреля

Ранее сообщалось, что регион первым в России получил от Подмосковья программное обеспечение для создания собственного центра

ТАСС, 29 марта. Пилотным регионом, который запустит собственный центр управления по модели Подмосковья, станет Ульяновская область. Центр управления в регионе заработает в тестовом режиме в апреле, рассказала в воскресенье ТАСС заместитель председателя правительства Ульяновской области Светлана Колесова.

"Учитывая высокую степень готовности Ульяновской области, которая запустила процесс создания Центра управления регионом (ЦУР) еще в 2019 году, региональный центр начнет работу в тестовом режиме уже в начале апреля 2020 года. Таким образом, мы первыми масштабируем опыт Московского региона в части создание центров управления", - сказала она.

Ульяновская область весной 2020 года первой из субъектов России получила от Подмосковья программное обеспечение для создания собственного центра управления регионом, напомнила Колесова. Передача осуществлялась в рамках межрегионального соглашения о сотрудничестве при реализации национального проекта "Цифровая экономика" и ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства Минстроя России "Умный город"

В марте 2020 года президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с губернаторами до 1 декабря 2020 года обеспечить при участии автономной некоммерческой организации "Диалог" создание в субъектах Федерации региональных центров управления с учетом положительного опыта Москвы и Московской области.

Центр управления регионом

Центр управления регионом Московской области создан в 2019 году во исполнение указа президента России "О формировании системы распределенных ситуационных центров, работающих по единому регламенту взаимодействия". В центре реализована управленческая модель, состоящая из трех этапов: "Все знаем - быстро решаем - не допускаем". На первом этапе создается карта проблем жителей Подмосковья с выявлением точек напряженности, на втором этапе о проблеме сообщается исполнителям, которые быстро и качественно должны ее решить, третий этап - предотвращение аналогичных проблем в будущем.

Всего в центре работают 122 сотрудника из 30 отраслевых ведомств и министерств. Они получают информацию от портала "Добродел" и системы "Инцидент", с горячих линий губернатора, профильных ведомств, муниципалитетов, отраслевых систем. Чтобы не допускать повторения тех или иных проблем, в центре применяются цифровые технологии для контроля за надлежащим состоянием дворов и подъездов, по своевременному вывозу мусора, соблюдению расписания движения общественного транспорта, доступности записи на прием в поликлиники, в детские сады и школы.

По данным специалистов, каждую неделю поступает 10-12 тыс. сообщений от жителей. Чаще всего они связаны с дорогами, мусором, состоянием дворов. Информация распределяется на профильные блоки: медицина, образование, соцзащита, транспорт и дороги, госуслуги, ЖКХ и мусор, строительство, безопасность, СМИ, нацпроекты.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияУльяновская область
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