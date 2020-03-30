Магаданская область направит более 3 млн рублей на программу обучения женщин с детьми

ТАСС, 30 марта. Власти Магаданской области выделят на программу по переобучению и повышению квалификации женщин с детьми до семи лет более 3 млн рублей из консолидированного бюджета. На эту сумму можно будет обучить не менее 51 человека - значимый показатель для региона, сообщил в понедельник ТАСС министр труда и социальной политики Колымы Сергей Кучеренко.

С 2020 года по нацпроекту "Демография" в России стартовала программа по переобучению и повышению квалификации женщин с детьми до семи лет за государственный счет. Ранее Минтруд РФ назвал журналистам перечень предлагаемых профессий. В него вошли специальности, связанные с информационной безопасностью, проектированием и дизайном пользовательских интерфейсов, флористикой, менеджментом, бухгалтерской деятельностью. Было решено, что каждый регион самостоятельно организует переобучение и повышение квалификации по востребованным на рынке труда специальностям.

"В 2020 году на эти цели [реализацию программы в регионе] предусмотрено почти 3,3 млн рублей консолидированного бюджета, должно быть обучено не менее 51 женщины", - сообщил собеседник агентства.

Новая программа позволит постоянно проживающим в регионе женщинам в периоды, когда они фактически не работают, пройти переобучение или переподготовку за счет государственных средств. Действие программы распространяется на матерей с детьми до трех лет в декретном отпуске, а также на безработных женщин с детьми в возрасте до семи лет с выплатой стипендии.

По словам министра, в настоящее время для женщин с детьми предусмотрено 400 образовательных программ. Перечень составлен на основе востребованности специальностей на рынке труда региона и потребности работодателей. "Наиболее востребованными на сегодняшний день образовательными программами среди женщин являются государственное и муниципальное управление, сестринское дело, [программа, по окончании которой могут быть подготовлены] специалист по кадровому делопроизводству, секретарь, педагог высшего образования. Сейчас уже проходят обучение четыре женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет", - добавил Кучеренко.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов. Проект "Старшее поколение" предполагает создание программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения, системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, включающей сбалансированное социальное обслуживание, приведение организаций социального обслуживания в надлежащее состояние и ликвидацию в них очередей. Общий бюджет нацпроекта для всех регионов страны - 3,1 трлн рублей.