В Хабаровском крае новые профессии в этом году получат более 470 женщин с детьми

ХАБАРОВСК, 31 марта. /ТАСС/. Университеты, колледжи и учебные центры Хабаровского края проведут обучение более 470 женщин с маленькими детьми по нацпроекту. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета по труду и занятости населения правительства региона Константин Виноградов.

"На 2020 год запланировано охватить обучением не менее 478 женщин с детьми дошкольного возраста на сумму 28,69 млн рублей", - сказал Виноградов, добавив, что комитет сформировал перечень из наиболее востребованных и приоритетных специальностей на рынке труда края на этот год, куда вошло 55 профессий. Наиболее популярными профессиями стали специалист по закупкам, специалист по кадрам, бухгалтер, парикмахер, психолог, кондитер, повар и воспитатель.

Работа по обучению матерей, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, и женщин с детьми дошкольного возраста, у которых нет работы, ведется по национальному проекту "Демография". Всего в ближайшие пять лет в регионе новые профессии получат свыше 2,7 тыс. женщин, уточнил Виноградов. На их обучение будет направлено более 168 млн рублей из бюджетов разных уровней.

Образовательные программы по актуальным для женщин специальностям в регионе, в том числе с применением дистанционных технологий, предлагают свыше 60 организаций, включая Тихоокеанский государственный университет, Хабаровский государственный университет экономики и права, Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса, Хабаровский педагогический колледж имени Героя Советского Союза Д. Л. Калараша, учебные центры и другие учреждения.

Как сообщила ТАСС одна из участниц программы, жительница села Богородское Анастасия Недорез, обучение она будет проходить по специальности "Юриспруденция". "У меня четверо детей, младшему из которых пять месяцев. Пока нахожусь в декрете, решила пройти обучение по специальности, которая пригодится мне в будущем в моей работе. Сама я работаю в Пенсионном фонде", - сказала собеседница агентства. Обучение будет проходить исключительно дистанционно в течение трех месяцев. Ранее женщина уже обучалась таким способом делопроизводству. "Это непросто, но я справляюсь, нахожу время для саморазвития. С детьми мне помогает семья", - сказала Недорез.

Нацпроект "Демография"

С 2020 года по нацпроекту "Демография" в России стартовала программа по переобучению и повышению квалификации женщин с детьми до семи лет за государственный счет. Ранее Минтруд РФ назвал журналистам перечень предлагаемых профессий. В него вошли специальности, связанные с информационной безопасностью, проектированием и дизайном пользовательских интерфейсов, флористикой, менеджментом, бухгалтерской деятельностью. Было решено, что каждый регион самостоятельно организует переобучение и повышение квалификации по востребованным на рынке труда специальностям.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов. Общий бюджет нацпроекта для всех регионов страны - 3,1 трлн рублей.