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Анадырцы выбрали проект для участия в федеральном конкурсе благоустройства территорий

За парк "Молодежный" проголосовало более 8 тыс. горожан

АНАДЫРЬ, 2 апреля, /ТАСС/. Парк "Молодежный", расположенный в Анадыре, выбран участником всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях по итогам городского голосования. Об этом ТАСС сообщили в администрации городского округа Анадырь.

"По итогам приема предложений по благоустройству общественной территории города, на которой планируется реализация проекта создания комфортной городской среды, население выбрало общественную территорию - парк "Молодежный". За него проголосовало больше 8 тыс.  жителей Анадыря", - сообщили ТАСС в администрации окружной столицы.

В 2019 году власти еще одного города на Чукотке - Певека - предложили жителям проголосовать за проект, который, по их мнению, достоин представить Чукотку на всероссийском конкурсе. В опросе приняли участие более двух тысяч человек, и почти 80% из них высказались за преображение городской набережной. Проект стал победителем федерального этапа конкурса, на благоустройство набережной в самом северном городе России будет выделено 45 млн рублей.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проводится Министерством строительства и ЖКХ России с 2018 года, и в общей сложности за три года эксперты отобрали 240 проектов-победителей из 69 регионов страны.

Нацпроект "Жилье и городская среда" - один из национальных проектов России на 2019-2024 годы. На Чукотке в рамках нацпроекта в 2020 году планируется построить 2.5 тыс. квадратных метров жилья для расселения аварийного жилого фонда.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияЧукотский автономный округДальний Восток
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