В Японское море началась научная экспедиция для оценки популяций крабов и минтая

ВЛАДИВОСТОК, 2 апреля. /ТАСС/. Научно-исследовательское судно (НИС) "Зодиак" Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) вышло в море из Владивостока для оценки популяции минтая и крабов у берегов Приморского края и в Татарском проливе. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Тихоокеанского филиала ВНИРО.

"Экспедиция будет проходить в два этапа - в начале апреля ученые проведут ихтиопланктонные съемки в подзоне Приморье для оценки нереста минтая, что позволит узнать о предстоящем пополнении и прогнозировать динамику численности его запаса. Вторая часть рейса будет посвящена ловушечным съемкам крабов в заливе Петра Великого и Татарском проливе. Ученые также оценят состояние популяций промысловых крабов и крабоидов, определят особенности их распределения, проведут учет молоди и проанализируют тенденции в динамике численности", - говорится в сообщении.

На борту "Зодиака" находится научная команда специалистов Тихоокеанского филиала ВНИРО. Полученные материалы будут использованы при прогнозировании объемов допустимого улова в 2022 году и в последующие годы. По словам директора ВНИРО Кирилла Колончина, рыбохозяйственная наука продолжает выполнение государственного плана экспедиционных исследований в полном объеме.

Сейчас в море уже находится другое научное судно ВНИРО "Профессор Кагановский", которое приступило к комплексным съемкам в Охотском море.

Одна из задач, решаемых в рамках национального проекта "Наука", предполагает рост числа морских экспедиций к 2024 году нарастающим итогом до 250.

Согласно целям нацпроекта "Наука", в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы у ведущих научных организаций.