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Псковские власти в 2020 году втрое увеличат финансирование цифровой медицины

На реализацию целей в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в регионе выделили более 300 млн рублей

ПСКОВ, 2 апреля. /ТАСС/. Власти Псковской области в 2020 году за счет участия в нацпроекте "Здравоохранение" выделят более 300 млн рублей на цифровизацию этой сферы, что втрое превышает показатели прошлого года. Средства в таком объеме выделяются впервые, это позволит закупить дорогостоящее оборудование для запуска технологий телемедицины в отдаленных населенных пунктах, сообщила в четверг ТАСС председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

Для Псковской области использование технологии телемедицины крайне актуально, так как в регионе расположено более 8 тыс. сельских населенных пунктов. По этому показателю область занимает второе место в стране: все деревни и села разбросаны по территории, многие удалены от райцентров и медучреждений. В связи с этим жителям деревень приходится тратить целый день на то, чтобы добраться до районной поликлиники и вернуться домой.

"В 2020 году более 300 млн рублей выделим на проект цифровизации здравоохранения. Это беспрецедентная сумма, для сравнения: в прошлом году на эти цели было выделено лишь порядка 90 млн рублей. Средства пойдут на закупку IT-оборудования, и программное обеспечение, на развитие телемедицинских технологий, чтобы установить связь между районными больницами, поликлиниками и ведущими учреждениями области, в том числе областной больницей, перинатальным центром. Намерены также сделать быструю связь для телемедицинских технологий в отдаленных территориях на базе ФАП", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, благодаря нацпроекту и выделенным средствам в 2020 году в регионе можно будет записаться к врачу с помощью так называемых инфоматов: это специальные терминалы, которые будут установлены в поликлиниках и больницах. "Будет по-новому организована запись пациентов, которые стоят на диспансерном учете и имеют хронические заболевания: такой пациент будет иметь прямую связь с врачом и к нему будет записываться напрямую. Уже не нужно тратить время на поездки в областную или в районные больницы, чтобы получить консультацию узких специалистов", - уточнила Гаращенко.

Она добавила, что закупка IT-оборудования позволит медикам с 2020 года начать выписывать электронные рецепты и больничные листы, а также записывать граждан онлайн на прохождение диспансеризации и на профосмотры. "Наша система будет связана с медико-социальной экспертизой. Это важно для пациентов, которым нужно подтвердить инвалидность. У нас будет связь с пенсионным фондом: информация о каждом пациенте, который придет оформлять документы для признания инвалидности, автоматически будет идти в пенсионный фонд о выданном заключении. В личном кабинете гражданина вся информация будет систематизироваться", - резюмировала председатель регионального комитета по здравоохранению.

О нацпроекте

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 гг. более 1,7 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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