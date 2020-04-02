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Компания в Ростовской области стала лучшей в стране по росту производительности труда

За шесть месяцев производительность труда в "Проф-Пресс" увеличилась на 27%, сообщили в пресс-службе правительства региона

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 апреля. /ТАСС/. Полиграфическая компания "Проф-Пресс" в Ростовской области по итогам 2019 года показала лучший в стране результат в рамках реализации нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе правительства Ростовской области.

"Хорошие результаты показала полиграфическая компания "Проф-Пресс". За полгода производительность труда на предприятии увеличена на 27%. Время изготовления продукции в потоке сокращено более чем в два раза, незавершенное производство - в 1,5 раза. Выработка на человека увеличена на 15%. В 2019 году результат, достигнутый компанией "Проф-Пресс" по итогам участия в проекте, отмечен как лучший в стране", - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Как уточнили в пресс-службе, Ростовская область входит в число пилотных регионов, в которых реализуется нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости". В региональную программу повышения производительности труда включено 33 компании обрабатывающих видов промышленной деятельности.

Площадкой для изучения лучших практик и обучения методам повышения производительности труда в Ростовской области стала компания "АЭМ-технологии Атоммаш", отметили в пресс-службе. В 2019 году при активном содействии Минпромэнерго области более 300 работников промышленных компаний прошли переобучение и повышение квалификации с софинансированием за счет средств федерального бюджета.

Основная задача нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" - обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже чем на 5% в год к 2024 году за счет внедрения технологий бережливого производства. Проект также призван определить интерес бизнеса к проблеме роста производительности труда, формированию продукта и рынка услуг по повышению производительности труда в РФ.

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РоссияРостовская область
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