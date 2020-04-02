Первое ростовское предприятие АПК включилось в нацпроект по производительности труда

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 апреля. /ТАСС/. Компания "Энергия" стала первым предприятием агропромышленного комплекса в Ростовской области, которое включилось в реализацию национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства Ростовской области.

"В реализацию национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" на территории Ростовской области включаются сельскохозяйственные предприятия. Первым стало ООО "Энергия" Пролетарского района, которое специализируется на выращивании зерновых культур", - говорится в сообщении.

Предприятие также занимается выращиванием овощей, кормовых культур, риса, семеноводством, разведением крупного рогатого скота, переработкой. В компании работает свыше 400 человек, площадь обрабатываемых земель составляет более 15,5 тыс. га.

Основная задача нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" - обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже чем на 5% в год к 2024 году за счет внедрения технологий бережливого производства. Проект также призван определить интерес бизнеса к проблеме роста производительности труда, формированию продукта и рынка услуг по повышению производительности труда в РФ.