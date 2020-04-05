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В Красноярском крае построят завод по глубокой переработке зерна

Стоимость проекта составляет 29,4 млрд рублей

КРАСНОЯРСК, 5 апреля. /ТАСС/. Завод по глубокой переработке зерна планируется построить в Шарыповском районе Красноярского края в 2020-2023 годах. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве сельского хозяйства региона.

Красноярский край по федеральному проекту "Экспорт продукции АПК" должен реализовать региональный проект, согласно которому экспорт продукции АПК из края до 2024 года должен вырасти в 2,6 раза - до $48 млн.

"[Завод] по глубокой переработке зерна мощность 250 тыс. тонн зерна пшеницы в год. Стоимость проекта 29,4 млрд рублей, период реализации проекта - 2020-2023 годы", - сообщили в Минсельхозе.

На предприятии планируется производить до 21 тыс. тонн клейковины в год, до 52 тыс. тонн кормовых дрожжей и до 30 тыс. тонн биоразлагаемого полимера (PLA). Кроме того, планируется производство до 40 тыс. тонн лизин-хлорида в год. Лизин - одна из трех незаменимых аминокислот, используемых в производстве кормов для сельскохозяйственных животных и рыб. Лизин является составляющей частью многих белков и используется организмом животного во время роста для восстановления мышечной массы и укрепления иммунной системы.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%, а также на рост экспорта не сырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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