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В Ингушетии в 2020 году переобучат более 120 женщин, находящихся в декретном отпуске

После обучения они получат документ государственного образца о прохождении специализированных курсов

МАГАС, 5 апреля. /ТАСС/. Власти Ингушетии планируют в 2020 году переобучить более 120 женщин, которые находятся в декретном отпуске или воспитывают детей младше трех лет. Курсы переобучения для этой категории населения пройдут в регионе впервые, их проведут в рамках нацпроекта "Демография", рассказала ТАСС главный специалист отдела профориентации и профильного обучения Минтруда Ингушетии Аминат Мальсагова.

"В текущем году мы впервые в рамках нацпроекта "Демография" проведем переобучение женщин, находящихся в декрете или воспитывающих детей до 3 лет. Сейчас мы формируем группы из 121 женщины, это цифра на 2020 год. У нас есть утвержденный приказом перечень профессий, из которого женщины смогут выбрать то, что им интереснее и ближе", - сказала Мальсагова.

По ее словам, курсы переобучения должны были начаться весной, но по причине самоизоляции из-за пандемии коронавируса обучение будет начато позже. Однако региональное министерство труда уверено, что до отчетных сроков - а это октябрь 2020 года - сможет завершить обучающие курсы.

"Женщинам интересны такие специальности, как повар, кондитер, парикмахер, также многие хотят обучиться на водителя, интересны компьютерные курсы. Интерес к таким профессиям обусловлен и тем, что это специальности, владея которыми, будет проще трудоустроиться. После обучения им будет вручен документ государственного образца о прохождении специализированных курсов", - добавила собеседница ТАСС.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет составил 3,1 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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