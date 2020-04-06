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Регионального оператора по обращению с ТКО в Хабаровске определят к лету

В настоящее время в крае уже выбран один региональный оператор, который возьмет на себя территорию Комсомольска-на-Амуре и пяти поселений Комсомольского района

ХАБАРОВСК, 6 апреля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края определят регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) по городу Хабаровску к лету. Об этом сообщила ТАСС начальник отдела благоустройства и обращения с ТКО министерства жилищно-коммунального хозяйства края Дарья Касьянова.

"Сейчас в Хабаровском крае выбран один региональный оператор, который возьмет на себя территорию Комсомольска-на-Амуре и пяти поселений Комсомольского района, к июню будет определен региональный оператор по первой зоне деятельности, включающей Хабаровск и район имени Лазо. Работа по определению остальных операторов и созданию краевой компании будет вестись в течение года", - сказала она.

Региональный оператор в Комсомольске-на-Амуре пока не приступил к выполнению своих обязанностей из-за задержки в сроках согласования Минприроды РФ возможности эксплуатации полигона. Сейчас такая работа ведется, также регион корректирует территориальную схему обращения с отходами, смягчает условия для будущих операторов. Сложности в выборе операторов связаны преимущественно с протяженностью территории края, из-за чего компаниям непросто выстроить выгодную для себя логистику при работе с вывозом мусора, а также с недостаточным количеством законных объектов для обращения с отходами, добавила Касьянова.

По ее словам, пока обращение с твердыми коммунальными отходами в регионе идет по прежней схеме. При этом введенный в крае из-за распространения коронавирусной инфекции режим самоизоляции не сказался на работе коммунальных служб. Мусор вывозится в штатном режиме, жалоб от населения на качество этой работы не поступало.

"Мы направили рекомендации органам местного самоуправления, чтобы те более тщательно следили за вывозом мусора в период, пока люди находятся на самоизоляции. Мы также обратили внимание управляющих компаний на то, что сотрудники должны работать в масках и перчатках", - подчеркнула Касьянова.

Она также отметила, что сложившаяся ситуация не повлияла на общий ход реформирования системы обращения с мусором. По установленным для Хабаровского края показателям национального проекта "Экология", показатели 2019 года - 12% твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, и 7% таких отходов, направленных на утилизацию, в крае достигнуты.

О новой системе обращения с отходами

Хабаровский край начал переход на новую систему обращения с отходами с января 2020 года. Власти региона воспользовались правом отсрочки из-за возникших противоречий в работе регионального оператора, договор с которым был расторгнут еще в 2018 году. В регионе возникли сложности в процессе выбора нового оператора. Сообщалось о необходимости выбрать 19 региональных операторов и о намерении создать краевую структуру для обращения с отходами, которая возьмет на себя экономически непривлекательные для коммерческих компаний отдаленные северные территории.

Новая система обращения с отходами начала действовать в РФ с января 2019 года, она призвана сделать отрасль прозрачной, а обращение с мусором - цивилизованным, предотвратить образование несанкционированных свалок и постепенно вовлечь максимальный объем вторичных ресурсов в переработку. Для перехода на новую систему установлены новые тарифы на вывоз мусора, они должны обеспечить окупаемость работы операторов и современный подход к обращению с отходами. Целевые показатели реформы отражены в нацпроекте "Экология".

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РоссияХабаровский крайДальний Восток
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