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Исполнение расходов бюджета на нацпроекты в I квартале составило 15,69%

Лидером остается нацпроект "Здравоохранение", расходы по нему исполнены на 40,52%

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Расходы федерального бюджета РФ на реализацию национальных проектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры за первые три месяца 2020 года исполнены на 15,69%, что составляет 357,434 млрд рублей. Об этом свидетельствуют оперативные данные Счетной палаты, имеющиеся в распоряжении портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС.

По предварительным данным, исполнение расходов на 1 апреля по трем нацпроектам превысило 20%. Лидером, как и по итогам первых двух месяцев, остается нацпроект "Здравоохранение" - расходы по этому направлению исполнены на 40,52% к бюджетным ассигнованиям, установленным сводной бюджетной росписью. За ним следуют "Жилье и городская среда" (32,73%) и "Культура" (20,81%).

Самые низкие показатели продемонстрированы по проектам "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (1,74% от установленных на год объемов), "Цифровая экономика" (4,07%), "Международная кооперация и экспорт" (5,45%), "Экология" (5,87%), по Комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (6,39%) и по нацпроекту "Образование" (8,03%).

Расходы по национальному проекту "Демография" составили 16%, "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" - 14,16%, "Производительность труда и поддержка занятости" - 17,38%, "Наука" - 10,5%.

При этом если ранее ассигнования, установленные бюджетной росписью на все национальные проекты на весь год, фиксировались в объеме 1,998 трлн рублей, то сейчас, по итогам марта, бюджетные ассигнования за год определены в объеме 2,23 трлн рублей. Это связано с тем, что в марте остатки денежных средств, выделенных на нацпроекты в 2019 году, были переведены и внесены в бюджетную роспись на 2020 год, объяснили в Счетной палате.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее неоднократно обращал внимание правительства на необходимость своевременного распределения денег по нацпроектам. Также правительству поручалось перенести остатки неизрасходованных денежных средств за прошлый год на текущий год и в 2020 году освоить бюджет своевременно.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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