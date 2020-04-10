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Песков: нацпроекты пока не корректировались, но расходование средств будет гибким

По его словам, правительство в нынешней ситуации само будет принимать решение о том, куда направить средства, вырученные от сделки по покупке 50% акций Сбербанка у ЦБ

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Национальные проекты пока не корректировались, но правительство РФ в нынешней ситуации само будет принимать решение о том, куда направить средства, вырученные от сделки по покупке 50% акций Сбербанка у ЦБ РФ. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, могут ли эти средства быть потрачены не на нацпроекты, а на преодоление последствий распространения коронавируса.

"Пока не было никаких корректировок национальных проектов. Процесс это достаточно гибкий сейчас, очевидно, будет, поэтому именно правительство будет принимать решение о том, как и куда канализировать эти средства", - сказал Песков. В целом вопросы, касающиеся сделки с акциями Сбербанка, представитель Кремля переадресовал в кабмин.

Минфин и Банк России в пятницу сообщили, что правительство РФ завершило сделку по покупке 50% акций Сбербанка у ЦБ РФ из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Сумма сделки составила 2,139 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что после покупки акции перейдут на баланс ФНБ. Вырученные от сделки средства планировалось, в частности, направить на финансирование социальных обязательств государства в рамках исполнения послания президента.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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