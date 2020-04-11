В Томске будут создавать радиофармпрепараты для диагностики и лечения рака

ТОМСК, 11 апреля. /ТАСС/. Ученые из Томска и города Уппсала (Швеция) на средства мегагранта от Минобрнауки открыли в сибирском городе научно-исследовательский центр по созданию уникальных радиофармпрепаратов с использованием белков-скаффолдов, которые смогут сверхточно выявлять и уничтожать раковые клетки, не влияя на здоровые. Об этом сообщил ТАСС заведующий отделением радионуклидной диагностики НИИ онкологии Томского НИМЦ профессор Владимир Чернов.

"Мегагрант на общую сумму 90 миллионов рублей рассчитан до 2021 года, на эти средства на базе Томского политехнического университета (ТПУ, вуз с единственным в РФ учебным ядерным реактором) был открыт научно-исследовательский центр "Онкотераностика" с несколькими лабораториями для проведения доклинических испытаний радиофармпрепаратов с использованием каркасных белков, меченных различными радионуклидами. В работе принимают участие ученые Томского политехнического университета (ТПУ) и НИИ Онкологии Томского НИМЦ совместно с коллегами из ИБХ РАН и Уппсальского университета (Швеция)", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в центре ученые будут создавать радиофармпрепараты на основе каркасных белков или скаффолдов, которые "цепляются" к рецепторам на поверхности раковых клеток, что позволяет визуализировать и направлено лечить опухоли и метастатические очаги, не влияя на здоровые клетки.

"Новые препараты после внедрения в клиническую практику позволят диагностировать специфические виды рака, требующие назначения таргетного лечения, уже через несколько часов после введения. При этом повсеместное использование этой методики на территории РФ не потребует дорогостоящего технического переоснащения онкологических диспансеров. Перспективной остается задача создания лекарственных средств с использовании альфа- и бета-излучающих радионуклидов, которые будут эффективно уничтожать раковые клетки при распространенных и метастатических формах различных злокачественных опухолей", - отметил собеседник агентства.

Чернов добавил, в течение 2020 года для лабораторий центра будет закупаться уникальный для России набор оборудования. Оно позволит работать с разнообразными клеточными линиями злокачественных опухолей и исследовать лабораторных животных с подавленным иммунитетом, на которых можно "вырастить" опухоли.

Также на новом оборудовании на средства гранта будет организовано обучение молодых ученых с привлечением специалистов из ведущих мировых центров, в частности, Уппсальского университета. Они смогут изучать и осваивать современные методы создания диагностических и терапевтических препаратов.

Борьба с онкозаболеваниями

По данным областной администрации, в рамках федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" (реализуется в рамках нацпроекта "Здравоохранение") в регионе к 2024 году планируется сократить смертность от новообразований с 218,1 случаев на 100 тысяч человек до 205 случаев. Выявление рака на ранней стадии должно вырасти с 57,2% до 63%. На реализацию федерального проекта в 2019 году регион получит порядка 2,3 миллиарда рублей.

Национальный проект "Здравоохранение" предполагает достижение до 2024 года результатов снижения показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения), ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год.