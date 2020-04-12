Регионы РФ отремонтируют по дорожному нацпроекту более 100 улиц, носящих имена космонавтов

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Российские регионы отремонтируют более 100 улиц, проспектов и бульваров, названных в честь космонавтов либо ученых, внесших большой вклад в развитие отечественной космонавтики. Более 100 таких объектов были включены в нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", часть из них уже приведена в нормативное состояние, говорится в сообщении Росавтодора.

"Всего за два года в нормативное состояние в российских регионах приведут 106 таких объектов: 97 из них ремонтируют, еще пять ремонтируют капитально и четыра объекта реконструируют. Общая протяженность объектов составит 121, 2 км", - говорится в сообщении дорожного агентства.

В Росавтодоре уточнили, что значительная часть улиц и проспектов (37) названы в честь первого человека в космосе, советского космонавта Юрия Алексеевича Гагарина. В программу ремонта также включены шесть улиц, носящих имя Константина Эдуардовича Циолковского, основоположника теоретической космонавтики, обосновавшего использование ракет для полетов в космос. Отремонтируют и пять улиц, названных в честь Сергея Павловича Королева - ключевой фигуры в освоении человеком космоса, основателя практической космонавтики.

"Паритет держат объекты, названные в честь Валентины Владимировны Терешковой и Владимира Михайловича Комарова. Терешкова первая в мире женщина-космонавт, Комаров - командир первого в мире экипажа советского космического корабля, дважды летал на кораблях типа "Восход-1" и "Союз-1". Это первый человек, побывавший в космосе дважды", - отмечают в дорожном агентстве.

Благодаря дорожному нацпроекту приведут в нормативное состояние четыре улицы, названные в честь Германа Степановича Титова - первого человека, совершившего длительный космический полет (более суток), второго человека в мире, совершившего орбитальный космический полет.

При этом во Владивостоке уже отремонтирована улица, носящая имя космонавта Георгия Тимофеевича Добровольского, командира экипажа космического корабля "Союз-11", который впервые осуществил стыковку транспортного корабля со станцией "Салют", первой пилотируемой научной орбитальной станцией.

О нацпроекте

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" является развитием одноименного приоритетного проекта, стартовавшего в 2016 году. В него включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.