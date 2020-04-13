Хабаровский край направит около 28 млн рублей на развитие сельских дорог

ХАБАРОВСК, 13 апреля. /ТАСС/. Районы в Хабаровском крае получат около 14 млн рублей на развитие сельских дорог, такую же сумму муниципалитеты направят из местных бюджетов. Это новая для региона форма поддержки районов, сообщила в понедельник пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

"В министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края по итогам конкурса среди муниципалитетов распределили субсидии на разработку проектов сельских дорог местного значения. На эти цели Верхнебуреинский, Вяземский, Николаевский и Хабаровский районы получат около 14 млн рублей софинансирования из краевой казны. Еще столько же выделят сами муниципалитеты", - говорится в сообщении. Эти средства муниципалитеты получили по краевой подпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий". Всего будет спроектировано 10,7 км сельских дорог.

"Неразвитая дорожная инфраструктура - одно из слабых мест сельских территорий. Федеральный центр финансирует только строительные работы. Зачастую у муниципалитетов не хватает собственных средств даже на разработку проектов. Понимая большую социальную значимость этого направления, с 2020 года краевые власти приступили к реализации новой формы поддержки и ежегодно будут помогать муниципалитетам с проектно-сметной документацией", - говорится в сообщении. Документы должны быть разработаны до конца года. Краевые власти также будут сопровождать реализацию этих проектов в ближайшие годы, планируется привлекать федеральное финансирование по линии Минсельхоза РФ.

Развитие сельских дорог соответствует задачам национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В мае работы по нацпроекту начнутся в Хабаровском районе, все контракты там уже заключены. В девяти поселениях приведут в порядок 29 дорог общей протяженностью 25 км. На эти цели планируется направить почти 197 млн рублей, уточнили ТАСС в пресс-службе. На большинстве объектов будет не только заменено дорожное покрытие. Там установят водоотводную систему, укрепят обочины и установят дорожные знаки. Помимо Хабаровской агломерации, работы проведут и в Комсомольской агломерации. Всего в 2020 году планируется отремонтировать 95 дорожных объектов на 3 млрд рублей, из них порядка 200 млн рублей направят на организацию безопасности дорожного движения.